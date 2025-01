22. Siegerländer AOK-Firmenlauf & 13. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf 9. Juli 2025 – Start und Ziel: Bismarckplatz, Siegen-Weidenau

(wS/anl) Siegen 25.01.2025 | Siegerländer AOK-Firmenlauf 2025 – der Karneval lebt weiter

Noch sind es 170 Tage bis zum Startschuss der zwei größten Sportveranstaltungen in Südwestfalen – doch bereits jetzt laufen die Vorbereitungen zum 22. Siegerländer AOK-Firmenlauf und 13. Siegerländer Volksbank Schülerlauf am 9. Juli auf Hochtouren. Auf einer großen Pressekonferenz in den Räumen des Sponsors Volksbank in Südwestfalen eG in Siegen, an der Vertreter des Kreises Siegen- Wittgenstein, der Stadt Siegen, der Politik und Verwaltung sowie zahlreiche Unterstützer und Sponsoren teilnahmen, wurden jetzt die Pläne zu der Großveranstaltung mit insgesamt über 15.000 Teilnehmern vorgestellt.

Das Wichtigste: Sowohl Schülerlauf als auch Firmenlauf bleiben im Ablauf nahezu unverändert.

Nachdem der langjährige Organisator Martin Hoffmann nach 25 Jahren seine Agentur am 1. Januar 2025 an seine Unternehmensnachfolger Markus Ritter und Ingo Schaffranka von der Sportagentur Hellweg Solution am Möhnesee übergeben hat, setzen auch die beiden neuen Firmenlauf-Organisatoren auf Kontinuität. Die neue Agentur firmiert jetzt in ganz NRW unter dem Namen :anlauf GmbH und organisiert an sieben Standorten, insgesamt elf Volksläufe mit jährlich über 35.000 Teilnehmern, darunter neben dem Silvesterlauf Werl-Soest (31. Dezember) und dem AOK-Firmenlauf in Siegen auch die AOK- Firmenläufe in Herford (4. Juni), Bielefeld (28. August) sowie die Sparkassen-Firmenläufe in Soest (2. Juli) und Hochsauerlandkreis (3. September). Markus Ritter: „Vieles bleibt hier in Siegen bestehen, die Sponsoren bleiben weiter an Bord, das Team der über 100 Helfer am Veranstaltungstag ebenfalls. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir werden in diesem Jahr also alle bisherigen Veranstaltungen von :anlauf wie gewohnt weiter fortführen.“

Neben dem AOK-Firmenlauf und dem Volksbank Schülerlauf am 9. Juli übernimmt die :anlauf GmbH auch die Organisation vom Trailrun Seven Summits Siegen (23. August), Siegener Women’s Run (14. September) und SVB-Lichterlauf (28. November). Ob es nach der Absage 2024 in diesem Jahr wieder einen Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf geben wird, das ist noch nicht geklärt. Dazu erklärt Markus Ritter: „Es könnte sein, dass der Hauseigentümer der Brandruine in der Betzdorfer Bahnhofstraße noch eine Baugenehmigung erhält und dann wäre die Strecke leider unpassierbar.“ Eine Entscheidung über die Austragung soll bis Anfang Februar fallen.

„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wir werden unser Engagement beim Schülerlauf und Firmenlauf fortsetzen. Sport verbindet Menschen und deshalb wollen wir getreu unseres Firmenmottos, den Weg für beide Veranstaltungen freimachen“, erklärte Jens Brinkmann, Vorstandsmitglied der Volksbank in Südwestfalen, seit vielen Jahren Gastgeber der großen Pressekonferenz. Stadtrat Arne Fries erklärte auch im Namen von Siegens Bürgermeister Steffen Mues: „Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass die Zukunft des Firmenlaufs und Schülerlaufs gesichert sind. Die ersten, die beim Schülerlauf vor vielen Jahren teilgenommen haben, sind sicher jetzt beim Firmenlauf dabei. Auch das zeigt die Nachhaltigkeit der beiden Veranstaltungen. Und dadurch, dass der Firmenlauf auch weiterhin einen Spendenanteil hat, zeigt, dass der Lauf nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich wertvoll ist.“

Dirk Schneider, Serviceregionsleiter der AOK NordWest, Hauptsponsor des Firmenlaufs, erklärte: „Für uns als AOK ist die Förderung einer gesundheitsbewussten Lebensweise für unsere Mitglieder sehr wichtig und da ist der Firmenlauf ein wichtiger Baustein und ein idealer Einstieg für betriebliche Gesundheitsförderung. Es geht uns nicht um den Leistungssport, sondern es geht ums Ankommen. So ist die sportliche Vorbereitung auf den Firmenlauf in den Wochen und Monaten davor mindestens genauso wichtig, wie die Teilnahme am Lauf selbst. Wir sind als Partner bei vielen AOK-Läufen dabei, Siegen ist der größte von allen und wir freuen uns wieder auf den 9. Juli.“

Landrat Andreas Müller erklärte die zwei Laufveranstaltungen zu wahren „Glücksboten“:

„Durch das Laufen steigt ja der Endorphinspiegel und der sorgt für die Ausschüttung vieler Glückshormone. Und so stehen Firmenlauf und Schülerlauf für Zusammenkommen, Spaß haben, Sportlichkeit, Lachen und eben ganz viel Glück. Die Läufe machen aber nicht nur die Teilnehmer, sondern auch viele Zuschauer und Mitwirkende richtig glücklich. Ich bin froh, dass es jetzt mit einem engagierten neuen Team weitergeht. Und da geht mein besonderer Dank an die Sponsoren, die das ermöglichen.“

Bewährtes bleibt, ein paar Änderungen in der Organisation wird es dennoch geben. So wird der Start des Firmenlaufs am Mittwoch, 9. Juli, auf 19 Uhr vorgezogen. Zudem wird es am Veranstaltungstag einheitliche Wertmarken für alle Speisen und Getränke geben, um die Ausgabe an die vielen Teilnehmer zu vereinfachen. Auch diesmal können Firmen Pizzen vorbestellen, die dann am Abend geliefert werden. Neu gestaltet wird auch die Online-Präsenz der Agentur auf www.anlauf.gmbh, zudem sollen die Social Media Auftritte auf Facebook, Instagram und LinkedIn forciert werden. Die Veranstaltungsseite zum Firmenlauf und Schülerlauf soll am 1. Februar freigeschaltet werden. Mit dem Firmenlauf werden auch weiterhin soziale Projekte unterstützt. So gehen Spendengelder wieder an den Verein „Inklusive Begegnungen e.V.“ , zusätzlich wird das wohltätige Projekt „Mission to Marsh“ zur Rettung der Moore unterstützt. Gute Nachrichten gibt es auch bei der Finanzierung der Schülerlauf-Shirts. An den Kosten für den Aufdruck werden sich der Kreis Siegen-Wittgenstein und die Volksbank zu je 50 Prozent beteiligen.

Stadtrat Arne Fries warf zum Abschluss der Pressekonferenz noch einen Blick in die Zukunft des Firmenlaufstandortes. Er wies darauf hin, dass nach der planmäßigen Renovierung des Hallenbades Eiserfeld im Jahr 2026 auch die Arbeiten des neuen Hallenbades in Weidenau starten werden. Dadurch werde der Platz rund um die Baustelle für die Firmenstände nicht mehr zur Verfügung stehen. Fries zum Volksfest Firmenlauf:

„Auch wenn wir heute am Tag der Pressekonferenz schlechtes Wetter haben, keine Angst, die Siegerländer laufen bei jedem Wetter. Und Straßenkarneval können die Siegerländer sowieso.“

Weitere Informationen und Anmeldung ab 1. Februar: www.anlauf.gmbh

Fotos: anlauf