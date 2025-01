24-JÄHRIGE STIEHLT PFERD: Nächtlicher Marsch von Kierspe nach Meinerzhagen – „Ich wollte nicht allein sein“!

(wS/ots) Kierspe/Meinerzhagen 03.01.2025 | Eine junge Frau steht im Verdacht, vergangene Nacht auf einem Reiterhof ein Pferd gestohlen und mit diesem die rund acht Kilometer von Kierspe nach Meinerzhagen gelaufen zu sein. An einer Tankstelle endete der Spaziergang.

Zeugen meldeten um 1.40 Uhr erstmals eine verdächtige Person an der Lindenstraße in Kierspe. Die beschriebene Frau sollte mit einem Pferd an der Leine in Richtung Dorf laufen. Obwohl die Beamten zügig vor Ort waren, konnten sie niemanden mehr antreffen. Um 4.30 – und damit fast zwei Stunden später – meldeten sich weitere Zeugen auf der Wache Meinerzhagen. Sie hatten beobachtet, wie eine Frau mit einem Pferd in Höhe der Tankstelle mittig über die Fahrbahn der Oststraße Richtung stadtauswärts ging.

Polizeibeamte konnten schließlich Pferd samt Frau antreffen (Foto). Die 24-jährige polizeibekannte Tatverdächtige äußerte auf Vorhalt, sie habe sich einsam gefühlt und nicht alleine durch die Nacht laufen wollen. Sie räumte ein, das Pferd von einem Kiersper Reiterhof mitgenommen zu haben.

Es gelang den Polizisten, den Eigentümer des Pferdes zu erreichen. Er kümmerte sich um die Rückführung des Vierbeiners in den Stall. Gegen die 24-Jährige wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Das gestohlene Pferd an der Tankstelle in Meinerzhagen Foto: Polizei

