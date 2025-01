Alkohol, Drogen und eine Verfolgungsfahrt von Freudenberg nach Kirchen – Polizei setzt mehrere Streifenwagen ein

(wS/ots) Freudenberg – Kirchen (Sieg) 18.01.2025 | Am Samstagmorgen wurde die PI Betzdorf in den frühen Morgenstunden durch die Polizei Siegen um Unterstützung bei einer Verfolgungsfahrt gebeten. Ein mutmaßlich alkoholisierter Mann sei mit seinem PKW von der ehemaligen Discothek „OX“ in Freudenberg in Richtung Kirchen unterwegs. Der völlig betrunkene und mutmaßlich auch unter Drogen stehende PKW-Fahrer konnte letztlich in Kirchen angehalten und kontrolliert werden.

Ein Alkoholtest ergab 1,74 Promille.

Der Führerschein des 23-Jährigen wurde einbehalten. Zudem muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen. An der Verfolgungsfahrt waren mehrere Streifenwagen der Polizeien Altenkirchen, Siegen und Betzdorf beteiligt. Glücklicherweise wurde durch die Verfolgungsfahrt niemand gefährdet oder verletzt.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!