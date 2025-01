Ankündigung: SIEGEN – Platten & CD / Filmbörse in der Bismarckhalle

(wS/red) Siegen 29.01.2025 | Am 2. Februar 2025 ist es wieder soweit: Die Platten & CD / Filmbörse öffnet ihre Türen in der Bismarckhalle in Siegen-Weidenau. Von 11:00 bis 16:00 Uhr erwartet Musik- und Filmfreunde eine vielfältige Auswahl an Schallplatten, CDs und Filmen. Hier gibt es zahlreiche Raritäten und Klassiker zu entdecken.

In den Schallplatten- und CD-Bereichen können Besucher nach Herzenslust stöbern, während der Film- und DVD-Bereich exklusiv für Besucher ab 18 Jahren zugänglich ist. Wer auf der Suche nach besonderen Sammlerstücken ist oder einfach neue Medien für die Sammlung finden möchte, ist hier genau richtig.

Besonderer Hinweis: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 5,00 €.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Sammlung zu erweitern, seltene Funde zu machen und sich mit anderen Musik- und Filmbegeisterten auszutauschen!

Wann: 2. Februar 2025, 11:00 – 16:00 Uhr

Wo: Bismarckhalle, Bismarckstraße 47, 57076 Siegen, Deutschland

Eintritt: 5,00 € (Kinder bis 14 Jahre frei)

Verpassen Sie nicht diese einzigartige Veranstaltung!

