Aus Udos Fahrschule wird Kleins Fahrschule: Larissa Vohs übernimmt ab 2025 in Eiserfeld

(wS/red) Siegen 04.01.2025 | Ein frischer Wind weht durch die Fahrschule am Eiserfelder Ring: Christa Heidersbach hat ihre Fahrschule an Larissa Vohs übergeben, die ab dem 2. Januar 2025 als neue Inhaberin das traditionsreiche Unternehmen leitet. Das ehemalige „UDOS FAHRSCHULE“ heißt nun „KLEINs Fahrschule“ und bietet moderne Ausbildungsmöglichkeiten für Fahrschülerinnen und Fahrschüler. Auch Christa Heidersbach und Tim bleiben weiterhin Teil des Teams und unterstützen die Fahrschule in bewährter Weise.

Moderne Fahrschulausbildung unter neuer Leitung

Larissa Vohs, eine erfahrene Fahrlehrerin, bringt frische Ideen und neueste Technologien in die Ausbildung ein. „Dein Führerschein Klasse B, C und BKF-Weiterbildungen – professionell und individuell. Mit moderner Lernsoftware und persönlicher Betreuung bringen wir dich sicher ans Ziel“, so Vohs. Die Räumlichkeiten am Eiserfelder Ring bieten alles, was eine zeitgemäße Fahrschule braucht: modern ausgestattete Klassenräume, sichere und moderne Schulungsfahrzeuge sowie ein Simulator der neuesten Baureihe, die den Schülerinnen und Schülern zugutekommen.

Nahtloser Übergang für Fahrschüler

Die bisherigen Fahrschülerinnen und Fahrschüler der Vorgängerfahrschule können ihre Ausbildung unter der neuen Leitung von Larissa Vohs nahtlos fortsetzen. Auch Berufskraftfahrer können sich bei KLEINs Fahrschule fortbilden und die notwendigen Weiterbildungen absolvieren.

Flexibler Unterricht und Blockkurse

Die Fahrschule ist montags und mittwochs von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem wird Blockunterricht angeboten, sodass alle theoretischen Pflichtstunden innerhalb von sieben Werktagen absolviert werden können. Diese Flexibilität kommt besonders Berufstätigen und Schülerinnen und Schülern entgegen, die ihre Führerscheinausbildung zügig abschließen möchten.

Kontaktinformationen

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung steht KLEINs Fahrschule unter der Telefonnummer 01511 1335133 zur Verfügung. Die Adresse der Fahrschule lautet Freiengründer Str. 9, 57080 Siegen.

Larissa Vohs freut sich darauf, zahlreiche neue und alte Fahrschülerinnen und Fahrschüler in ihrer Fahrschule willkommen zu heißen und sie auf ihrem Weg zum Führerschein zu begleiten. Mit der Kombination aus Erfahrung, moderner Technik und individueller Betreuung setzt KLEINs Fahrschule neue Maßstäbe in der Fahrschulausbildung in Eiserfeld.

