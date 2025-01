Bewerbungsphase für das PUSH-Festival 2025 gestartet

(wS/hi) Hilchenbach 02.01.2025 | Es wird 2025 wieder ein PUSH-Festival geben! Der PUSH e.V. möchte auch im kommenden Jahr junge Bands fördern und Newcomern eine Bühne bieten.

Beim 21. PUSH-Festival stehen jedoch einige Änderungen an: Im kommenden Jahr werden nur noch fünf Bands spielen, dafür erhalten sie eine längere Spielzeit. Die größte Veränderung wird aber der Standort sein. Nach vielen Jahren in der Aula der Carl-Kraemer-Realschule wird das Festival an den

kmd nach Dahlbruch umziehen. Am 12. April 2025 werden dort die Wände zum Beben gebracht. Interessierte Bands können sich über das eigens angelegte Bewerbungsportal unter www.push-ev.de/push-festival/bewerbung registrieren und vorstellen. Die Bewerbungsphase geht bis zum 12. Januar 2025. Das Line-Up wird Ende Januar bekannt gegeben.

Das PUSH-Festival ist ein nicht-kommerzielles Jugendkulturfestival. Die Organisation und

Durchführung erfolgt fast ausschließlich über zahlreiche engagierte Ehrenamtliche. Darüber hinaus sucht der PUSH e.V. Sponsoren, die das Festival finanziell unterstützen, damit viele Jugendliche teilnehmen können. Als Ansprechperson für Sponsoren ist Raphaela Schneider über die E-Mail- Adresse sponsoring@push-ev.de. erreichbar.

Foto: Stadt Hilchenbach