Brände, Körperverletzungen und ein Widerstand beschäftigten die Polizei in der Silvesternacht

(wS/ots) Siegen 01.01.2025 | In der Silvesternacht (31.12.2024-01.01.2024) ist es zu mehreren Bränden, Körperverletzungsdelikten und einem Widerstand gekommen.

Am Silvesterabend (31.12.2024) riefen besorgte Anwohner aus der Straße „Am Kornberg“ gegen 20:30 Uhr die Polizei. Sie hörten Schüsse und sahen junge Männer, die anschließend in einer Wohnung verschwanden. Die eingesetzten Beamten und Beamtinnen konnten die Wohnung ausfindig machen. In der Wohnung befanden sich sechs junge Männer im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. Die Polizisten fanden sowohl im Treppenhaus, als auch auf dem Balkon leere Patronenhülsen. Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich um Schreckschussmunition. Die Polizisten stellten diese sicher. Die Waffe wurde nicht aufgefunden. Gegen die sechs in der Wohnung befindlichen Personen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Einer der angetroffenen Personen, ein 16- Jähriger wollte sich trotz mehrfacher Aufforderung, nicht ausweisen. Daher sollte er zum Auffinden von Ausweisdokumenten durchsucht werden. Dabei leistete er Widerstand. Die Beamten brachten ihn daher zur Polizeiwache nach Weidenau. Dort wurde er nach Feststellung der Identität von seiner Mutter abgeholt. Ihn erwartet zusätzlich eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Im Laufe der Nacht sorgte der 16-Jährige für zwei weitere Einsätze. Am frühen Mittwochmorgen (01.01.2025) erhielt die Einsatzleitstelle gegen 02:00 Uhr einen Hinweis auf eine gefährliche Körperverletzung in der Straße „Zur Zinsenbach“. Der 16-Jährige und ein 19-Jähriger schlugen auf einen 20-Jährigen ein. Außerdem warfen sie mit Flaschen. Eine 34-Jährige verletzte sich dadurch am Fuß. Die beiden jungen Männer hatten sich vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt. Gegen beide leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Gut eine Stunde später, gegen 03:20 Uhr, schlug der 16-Jährige erneut bei dem 20-Jährigen an der Wohnungstür in der Straße „Zur Zinsenbach“ auf und versuchte, diese einzuschlagen. Außerdem bedrohte er den 20-Jährigen. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten war der Junge erneut nicht mehr vor Ort. Diesmal konnte er allerdings im Nahbereich angetroffen werden. Die Beamten nahmen den jungen Mann wieder in Gewahrsam. Er erhielt seine vierte Strafanzeige und wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es am frühen Mittwochmorgen (01.01.2025) gegen 01:00 Uhr im Bereich des Veranstaltungsgeländes „Unteres Schloss“ in Siegen.

Der Veranstaltungsleiter informierte einen Securitymitarbeiter, dass es Streit auf dem Platz gebe. Der Mitarbeiter begab sich daraufhin zu einem 31-Jährigen, der sich in Begleitung seiner 29-jährigen Frau befand. Der Mann reagierte auf Ansprache direkt aggressiv, beleidigte den 47-Jährigen und warf sein Glas auf den Boden, sodass dieses zerschellte. Der 31-Jährige wurde daher von dem Veranstaltungsgelände verwiesen. Statt zu gehen, schlug die Frau dem Securitymitarbeiter zunächst ins Gesicht. Anschließend trat der 31-Jährige ihn noch gegen das Bein. Das Ehepaar hatte sich vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten entfernt. Beide erwartet nun eine Strafanzeige.

Kurze Zeit später kam es in der Löhrstraße zu einer Sachbeschädigung. Die Schaufensterscheibe eines dortigen Geschäftes wurde eingetreten. Zeugen meldeten dies bei der Polizei und gaben eine Personenbeschreibung des Täters ab. Diese traf auf den 31-Jährigen zu, der zuvor die Auseinandersetzung mit dem 47-jährigen Securitymitarbeiter hatte. Die Beamten konnten ihn und seine 29-jährige Frau in Begleitung weiterer Männer antreffen. Nach Sachverhaltsaufnahme erhielten alle einen Platzverweis. Da weder der 31-Jährige, noch die 29-Jährige der Aufforderung nachkamen, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam und brachten sie zur Polizeiwache nach Weidenau. Die anderen beiden Männer verließen die Örtlichkeit. Den 31-Jährigen erwartet nun eine weitere Strafanzeige.

Zwischen Dienstagabend (31.12.2024) und Mittwochmorgen (01.01.2025) ist es zu vier Bränden gekommen. Gegen 20.20 Uhr brannte in der Straße „Zur Zinsenbach“ ein Altpapiercontainer. Zum Jahreswechsel (00:00 Uhr) geriet „Unter dem Klingelschacht“ eine Hecke in Brand. Gegen 01:55 Uhr brannte Sperrmüll im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses im „Marburger Tor“ und kurze Zeit später (02:00 Uhr) standen zwei weitere Mülltonnen in der Hebbelstraße in Geisweid in Brand. Grund dafür dürfte ersten Erkenntnissen nach jeweils die Benutzung oder die unsachgemäße Entsorgung von noch heißen Feuerwerkskörpern sein. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Siegener Kriminalpolizei.

Insgesamt wurde die Polizei in der Silvesternacht zu rund 100 Einsätzen gerufen.