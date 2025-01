Bus auf „Umweltspur“ übersehen – ein Verletzter und 40.000 Euro Sachschaden nach Kollision

(wS/ots) Siegen 14.01.2025 | Am heutigen Dienstagmorgen (14. Januar) ist es auf der Weidenauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Skoda und einem Bus gekommen. Der 49-jährige Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 08:39 Uhr war der Skoda-Fahrer von Geisweid kommend in Richtung Siegen unterwegs. In Höhe des Kreisklinikums wollte er nach rechts zu den dortigen Parkplätzen abbiegen. Beim Queren der Umweltspur übersah der 49-Jährige dabei einen dort ebenfalls in Richtung Siegen fahrenden Linienbus. Dieser war zu diesem Zeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 49-jährige Skoda-Fahrer verletzte sich bei der Kollision leicht, der 65-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die Weidenauer Straße in Fahrtrichtung Siegen vorübergehend gesperrt werden.

Symbolfoto – Archiv wirSiegen.de

