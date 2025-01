Christliche Bücherstube Kreuztal erlebt Wiedergeburt!

(wS/cb) Kreuztal 23.01.2025 | Nach einer Phase der Ungewissheit gibt es erfreuliche Neuigkeiten für alle Freunde christlicher Literatur: Die Christliche Bücherstube Kreuztal öffnet am Freitag, den 31. Januar 2025, ihre Türen in neuem Glanz!

In den vergangenen Monaten schien es, als würde ein Kapitel zu Ende gehen. Die Buchhandlung zieht in das Einkaufszentrum um und bietet nun auf einer deutlich größeren Fläche ein noch vielfältigeres Sortiment an Bibeln, Büchern, Geschenkartikeln und mehr.

Eröffnung mit Kaffee und Waffeln

Zur großen Neueröffnung am Freitag, den 31. Januar, sind alle herzlich eingeladen, von 11:00 bis 17:00 Uhr bei Kaffee und Waffeln vorbeizuschauen. Das Team freut sich auf zahlreiche Besucher und interessante Gespräche.

Mehr Platz zum Stöbern und Verweilen

In den großzügigen Räumen der neuen Bücherstube finden Sie gemütliche Sitzecken, in denen Sie in Ruhe stöbern und in ein Buch hineinschnuppern können. Ein besonderer Bereich ist den kleinen Besuchern gewidmet: Während die Eltern nach neuen Lesestoff suchen, können Kinder in einer Spielecke ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Neue Öffnungszeiten

Die Christliche Bücherstube Kreuztal (Ziegeleifeld 11) hat ab sofort folgende Öffnungszeiten:

Montag – Dienstag: 9:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch: 9:00 – 13:00 Uhr

Donnerstag – Freitag: 9:00 – 18:00 Uhr

Samstag: 9:30 – 13:00 Uhr

Das gesamte Team der Christlichen Bücherstube Kreuztal freut sich auf Ihren Besuch!

