Crowdfunding-Plattform der Volksbank in Südwestfalen eG knackt die Million-Grenze

(wS/vob) Lüdenscheid/ Marienheide/ Siegen 10. 01.2025 | Mit engagierten Projekten die Welt ein Stückchen besser machen. Das ist der Ansporn hinter den Ideen, die auf der Crowdfunding-Plattform der Volksbank in Südwestfalen eG vorgestellt werden. Gemeinnützige Vereine und Institutionen sammelten seit Einführung 2015 mehr als eine Million Euro. Rund 16.000 Unterstützer nahmen an den Sammelaktionen teil und ermöglichten 149 erfolgreiche Projekte für die Menschen in der Region.

„Unsere Crowdfunding-Plattform hat auch im Jahr 2024 erneut bewiesen, dass gemeinsames Engagement zu großen Erfolgen führen kann. Von den 17 gestarteten Projekten wurden 13 erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt ein großer Erfolg“, sagte Oliver Thiele. Er und sein Kollege Philipp Theile-Rasche verwalten die Plattform und stehen den Projektinitiatoren mit Rat und Tat zur Seite.

Für verschiedenste gemeinnützige Vorhaben wurden 2024 Beträge in Höhe von 100.164 Euro ausgerufen und dank der großzügigen Spenden der Unterstützer konnten 77.447 Euro gesammelt werden. Hinzu kommt ein CoFunding-Betrag in Höhe von 17.117 Euro, sodass sich eine beeindruckende Fundingsumme von 94.664 Euro ergibt.

Der CoFunding-Betrag stammt vom Kreditinstitut selbst. Die Volksbank fördert die engagierten Ideen mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von zehn Prozent und stockt Spenden ab einem Betrag von fünf Euro mit zusätzlichen fünf Euro auf.

„Diese Zahlen unterstreichen, dass Crowdfunding weiterhin auf Erfolgskurs ist und unser regionales Engagement maßgeblich unterstützt. Getreu dem Motto „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, haben wir in den Jahren, in denen die Volksbank Crowdfunding anbietet, 149 Projekte der Öffentlichkeit vorgestellt und mehr als eine Million Euro für heimische Vereine und Institutionen gesammelt“, erklärt Philipp Theile-Rasche.

Erfolgreiche Crowdfunding Projekte des Jahres 2024 waren unter anderem „Neuer Kunstrasen für die Sportfreunde Siegen“, ausgerufen von den Sportfreunden Siegen von 1899 e.V. (21.789 Euro) und

„Neues Blech für schöne Töne“ des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Netphen e.V. (6.185 Euro).

„Viele-schaffen-mehr“ steht nach wie vor für Zusammenarbeit, Gemeinschaft und den Willen, gemeinsam Großes zu erreichen. Interessierte Vereinsmitglieder und aktive Vereinsvorstände sind herzlich zu den kommenden Infoveranstaltungen eingeladen. Für die Webinare sind folgende Termine vorgesehen.

• 25. Februar 2025, Dienstag, 18:00 bis 19:00 Uhr

• 21. Mai 2025, Mittwoch, 18:00 bis 19:00 Uhr

• 21. August 2025, Donnerstag, 18:00 bis 19:00 Uhr

Unter https://www.vbinswf.de/crowdfunding ist die Anmeldung für die Termine freigeschaltet.



