Diakonie Soziale Dienste haben neuen Geschäftsführer – Dr. Christian Stoffers

(wS/dia) Siegen 09.01.2025 | Dr. Christian Stoffers (51) ist neuer Geschäftsführer der Diakonie Soziale Dienste. In der Tochtergesellschaft der Diakonie in Südwestfalen steht der promovierte Wirtschaftswissenschaftler damit den Bereichen Eingliederungshilfe, Wohnungslosenhilfe und Beratungsdienste vor. „Ich freue mich sehr darauf, die Diakonie Soziale Dienste gemeinsam mit den vielen sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln“, sagt Stoffers. Es gelte einen Beitrag zu leisten zur Enttabuisierung gesellschaftlicher Not. Die Arbeit mit den Schwächsten der Gesellschaft müsse sichtbarer werden: „Und diese Arbeit ist Teil der DNA der Diakonie, die mit ihren Einrichtungen tief in der Region verwurzelt ist.“ Zugleich müssten die Handelnden in ihrem Tun gestärkt und dabei der Schulterschluss zu anderen Organisationen gesucht werden.

Dr. Christian Stoffers war bis Ende 2024 Unternehmenssprecher der Marien-Gesellschaft in Siegen. Er ist zudem Vorstandsvorsitzender des Zentrums für die Digitalisierung der Wirtschaft und Mitglied des Regionalen Beirats der Universität Siegen. Dort lehrt er auch das Fach Managementlehre. Ferner ist er Mitglied des Expertenpools im Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss in Berlin. Stoffers ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er löst Dr. Michael Bräuer ab, der in der Nähe von Aachen eine neue Herausforderung angenommen hat. „Wir begrüßen Herrn Dr. Stoffers herzlich in unserem Verbund und sind froh, dass mit ihm die anspruchsvolle Arbeit in den Sozialen Diensten nahtlos weitergeführt und weiterentwickelt werden kann“, unterstreicht Dr. Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen.

Dr. Christian Stoffers ist neuer Geschäftsführer der Diakonie Soziale Dienste.

