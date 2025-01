Ermittlungserfolg nach heftiger Schlägerei in Attendorn: Gemeinsame Mitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

(wS/ots) Kreis Olpe – Attendorn 31.01.2025 | Am vergangenen Montag, 27.01.2025, kam es in Attendorn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Innenhof des Rathauses.

Im Verlauf des Konfliktes wurde ein 16-Jähriger mit einem sogenannten „Teleskopschlagstock“ heftig am Kopf getroffen.

Ein von der Tat gefertigtes Video wurde nach der Tat unter anderem auf Social-Media-Kanälen verbreitet. Die beteiligten Jugendlichen konnten durch umfangreiche Maßnahmen der Polizei ermittelt werden. Am heutigen Freitag (31.01.2025) wurden Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Der Haupttatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und mit dem Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen, Haftbefehl zu erlassen, dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Olpe vorgeführt.

Dem Antrag wurde stattgegeben und Haftbefehl gegen den 15-jährigen Haupttatverdächtigen verkündet.

