Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz: Zimmerbrand in Eichen schnell unter Kontrolle

(wS/red) Kreuztal 05.01.2025 | Am heutigen Abend, gegen 22:23 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes zu einem Zimmerbrand in der Straße „Am Sonnenhang“ in Eichen alarmiert. Ein Weihnachtsbaum hatte Feuer gefangen und sorgte für einen schnellen Einsatz der Rettungskräfte.

Die Feuerwehrkräfte trafen rasch an der Einsatzstelle ein und handelten umgehend. Dank des besonnenen Verhaltens der Hausbewohner, die die Fenster geschlossen hielten, das Zimmer verließen, die Tür schlossen und sofort die Feuerwehr alarmierten, konnte eine größere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Ein Trupp der Feuerwehr drang sofort in das Haus vor und löschte den Brand, der sich bereits leicht ausgebreitet hatte, zügig. Anschließend wurden die Glutnester nach draußen gebracht, und das Haus wurde mit Lüftern vom Qualm befreit. Das Wohnzimmer ist aktuell nicht bewohnbar, doch der Rest des Hauses blieb glücklicherweise unversehrt. Wichtiger noch: Es gab keine Verletzten.

Die Feuerwehr ist derzeit (Stand: 23:20 Uhr) noch vor Ort, um letzte Maßnahmen durchzuführen und sicherzustellen, dass keine weiteren Gefahren bestehen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

