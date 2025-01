Feuerwehreinsatz in Kreuztal-Ferndorf wegen Gasalarm – Schlenkestraße gesperrt

(wS/red) Kreuztal 09.01.2025 | ERSTMELDUNG | Im Bereich der Schlenkestraße in Ferndorf kommt es aktuell zu einem größeren Feuerwehreinsatz. In einem dortigen Wohnhaus wurde „Gas im Gebäude“ gemeldet, was die Feuerwehr zu einem sofortigen Einsatz veranlasste. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind derzeit vor Ort.

Die Polizei hat den Bereich rund um den Einsatzort weiträumig abgesperrt, um die Sicherheit der Anwohner und Einsatzkräfte zu gewährleisten. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Update – Aktuell (14:20 Uhr) sind noch weitere Einsatzkräfte der feuerwehr auf der Anfahrt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

