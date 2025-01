Hilchenbach sucht die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024

(wS/hi) Hilchenbach 06.01.2025 | Erfolge soll man feiern! Der Stadt Hilchenbach ist es daher ein großes Anliegen, Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr an überregionalen Wettkämpfen erfolgreich teilgenommen haben, bei ihrem beliebten „Rendezvous der Besten“ zu ehren.

Der Stadtsportverband und die Stadt Hilchenbach suchen deshalb die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2024 für die Ehrung am Freitag, 28. März, im kmd am Bernhard-Weiss-Platz. Bewerben können sich Hilchenbacher Mannschaften sowie Sportlerinnen und Sportler, die entweder ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Hilchenbach haben oder anzuerkennende Leistungen für einen im Stadtgebiet ansässigen Sportverein erzielt haben.

Dazu gehören:

– eine Teilnahme bei Deutschen Meisterschaften im Einzel- oder Mannschaftswettkampf, bei denen mindestens der 8. Rang erreicht wurde,

– eine Teilnahme bei Europa- oder Weltmeisterschaften,

– eine Teilnahme in der 1. Bundesliga.

Weitere Einzelheiten stehen in der Ordnung für Sportlerehrungen in der Stadt Hilchenbach.

Diese kann unter www.hilchenbach.de in der Rubrik Freizeit & Sport – Sporterfolge – Sportler des Jahres heruntergeladen werden.

Neben den besonders erfolgreichen Athletinnen und Athleten können auch Personen geehrt werden, die sich um die Organisation und Förderung des Sports in herausragender Weise verdient gemacht oder über einen längeren Zeitraum hinweg vorbildliche sportliche Leistungen erbracht haben.

Die Vorschläge können bis spätestens Freitag, 14. Februar, an die Stadt Hilchenbach, Markt 13, 57271 Hilchenbach, gesendet werden. Als Ansprechpartnerinnen bei der Stadtverwaltung sind Brigitte Köppen und Christa Michel unter den Telefonnummern 02733/288-202 oder 02733/288-143 sowie per E-Mail über b.koeppen@hilchenbach.de und c.michel@hilchenbach.de zu erreichen.

Vorschläge machen in der Regel die Sportvereine der Stadt Hilchenbach. Aber auch Einwohnerinnen und Einwohner können eine Person melden, der für eine Ehrung in Frage kommt.

.

.

