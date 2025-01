HuV Alchen lädt zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein

(wS/huv) Freudenberg 07.01.2025 | Der Heimat- und Verschönerungsverein Alchen lädt alle Vereinsmitglieder und Alcher Bürgerinnen und Bürger zur ordentlichen Mitgliederversammlung für Samstag, 18.01.2025, um 16.00 Uhr in den Öalcher Backes ein. Die Tagesordnung umfasst u.a. die verschiedenen Jahresberichte, die einen Einblick in die Aktivitäten des Vereins vermitteln und welche Aufgaben in diesem Jahr zu bewältigen sind. Des Weiteren bieten die Berichte auch die Möglichkeit, einen Eindruck davon zu bekommen, wie man sich an der Vereinsarbeit beteiligen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt während der Versammlung ist die Besetzung der Vorstandsämter, bei der der 2. Vorsitzende und der Schriftführer zur Wahl stehen sowie weitere Beisitzer gesucht werden.

Das Foto zeigt das Vereinsheim (Öalcher Backes) des HuV, in dem die Mitgliederversammlung stattfindet.

