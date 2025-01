Jonas Becker soll Bürgermeister in Burbach werden

(wS/cdu) Burbach 22.01.2025 | Nachdem Christoph Ewers in 2025 nicht erneut für das Bürgermeisteramt kandidieren wird, freut sich der Vorstand des Burbacher CDU-Gemeindeverbandes, der Mitgliederversammlung

Jonas Becker als Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 14. September 2025 vorschlagen zu können.

Jonas Becker ist verheiratet und wohnt in der Gemeinde Burbach. Er ist seit mehreren Jahren Mitglied der CDU und hat sich in verschiedenen Ämtern und Projekten bereits aktiv für die Anliegen der Burbacher Bürgerinnen und Bürger engagiert. Er hat ein Masterstudium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Siegen absolviert und ist derzeit als Vertriebsleiter bei einem mittelständischen Automobilzulieferer tätig.

Mit 26 Jahren verkörpert er einen Generationenwechsel und bringt damit neue Perspektiven und frische Ideen in die Kommunalpolitik ein. Er setzt sich leidenschaftlich für die Themen Wirtschaft, Bildung und Wohnen ein und möchte die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin aktiv in die Gestaltung unserer Gemeinde einbeziehen.

Ihm ist es wichtig, dass wir die Herausforderungen der Zukunft, wie zum Beispiel die Digitalisierung der Verwaltung, verstärkt anpacken und die Ideen der jungen Generation in die politischen Entscheidungen mit einfließen lassen.

Jonas Becker: „Ich habe klare Vorstellungen für die Zukunft unserer Gemeinde Burbach. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern an einer positiven Weiterentwicklung unserer Gemeinde zu arbeiten. Mein Ziel ist es, eine transparente und bürgernahe Politik zu gestalten, die die Bedürfnisse aller Generationen berücksichtigt. Dabei möchte ich an die gute Politik der letzten Jahre anknüpfen und diese mit neuen Ideen weiterentwickeln.“

Der Vorstand der Burbacher CDU ist überzeugt, dass mit Jonas Becker nicht nur ein Generationenwechsel vollzogen wird, sondern er mit seiner Energie, seinem Engagement und seinem Werteverständnis die richtige Wahl für das Bürgermeisteramt in Burbach ist.

Die Mitgliederversammlung der CDU Burbach wird im Februar über die Kandidatur entscheiden.