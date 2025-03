Neuer Schnellladestandort für Elektroautos in Siegen-Geisweid bei REWE PETZ

(wS/EnBW) Siegen 06.03.2025 | Seit neuestem gibt es in Siegen-Geisweid einen weiteren öffentlichen Schnellladestandort für Elektroautos, betrieben vom Energieunternehmen EnBW. Dieser befindet sich am REWE PETZ Markt in der Breitscheidstraße 1 und ergänzt das EnBW HyperNetz. Der Standort ist Teil der groß angelegten Zusammenarbeit zwischen EnBW und der REWE Group, an der sich auch die PETZ REWE GmbH beteiligt hat. Gemeinsam erweitern die Partner die Schnellladeinfrastruktur für E-Autos deutschlandweit an REWE-, PENNY- und PETZ-Märkten um 1.000 Standorte.

In Geisweid stehen vier hochmoderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 200 Kilowatt zur Verfügung. Je nach Aufnahmeleistung des Fahrzeugs kann damit in nur 15 Minuten Strom für 200 Kilometer Reichweite geladen werden. So lädt das Auto während des Einkaufs genügend Energie für die Alltagsfahrten der nächsten ein bis zwei Wochen. Wie an allen Standorten setzt die EnBW auch hier auf 100 Prozent Ökostrom. Der Schnellladestandort befindet sich direkt am REWE PETZ Markt.

„Unser engmaschiges Schnellladenetz ermöglicht es, Elektroautos dort zu laden, wo es schnell weitergehen soll oder wo das Fahrzeug ohnehin steht: auf Raststätten entlang der Autobahn, im urbanen Raum oder direkt auf dem Parkplatz im Handel“, sagt Volker Rimpler, Leiter Bau & Rollout E-Mobilität bei der EnBW. Das Energieunternehmen verdichtet deutschlandweit sein Schnellladenetz – so auch in Siegen-Geisweid. Damit macht die EnBW es allen Fahrerinnen und Fahrern leichter, Elektromobilität bequem und überall zu nutzen – auch ohne eigene Wallbox zu Hause.

Maike Sanktjohanser, Geschäftsführerin der PETZ REWE GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns, diesen Service anbieten zu können. Alle, die mit einem E-Auto unterwegs sind, können ihren Wocheneinkauf bei PETZ einfach mit dem Ladestopp verbinden – während des Einkaufens lädt das Fahrzeug draußen ganz nebenbei voll und hat danach wieder genügend Reichweite für die Alltagsfahrten der nächsten ein bis zwei Wochen.“

Hochmoderne Schnellladestandorte sind besonders für den Handel und den öffentlichen Raum geeignet. Denn dort kann im Vergleich zum langsameren Normalladen deutlich schneller Reichweite geladen werden. Das macht Elektromobilität auch im Alltag einfacher und spart Platz beim Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Bis 2030 sollen rund 120.000 ultraschnelle Ladepunkte den Gesamtbedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur in Deutschland decken. Die EnBW plant, bis dahin etwa 20.000 dieser Schnellladepunkte bereitzustellen. Dafür arbeitet das Unternehmen mit namhaften Partnern zusammen und investiert in ein verlässliches und engmaschiges Schnellladenetz, das allen Autofahrerinnen und Autofahrern zur Verfügung steht. Bereits heute betreibt die EnBW das größte Schnellladenetz Deutschlands mit mehr als 6.000 Schnellladepunkten.

Schnellladen im EnBW HyperNetz jetzt auch in Siegen-Geisweid – Foto: EnBW, Fotograf Endre Dulic

