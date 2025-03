Kunterbunt ging´s in den „Kinder(t)räumen“ rund

(wS/awo) Siegen 06.03.2025 | Kita des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen feierte ausgelassene Karnevalsfete

Macarena und Muffins, Prinzessinnen und Polizisten: Die Mädchen und Jungen der Kita „Kinder(t)räume“ in Siegen haben es sich bei ihrer Karnevalsfeier so richtig gut gehen lassen. In der Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling machten die bunten Kostüme vom starken Fred Feuerstein über mutige Feuerwehrmänner bis hin zu funkelnden Prinzessinnen die Fete perfekt.

Mit Musik und Tanz ging es durch den Tag. Dafür wurde die Kita-Turnhalle in eine kleine Disco verwandelt.

Nachdem Erzieherin Svenja Güth die Musikbox anschmiss, ging die Party mit „Macarena“ so richtig los. „Heute wird gefeiert und genascht“, sagte Kita-Leiterin Ilona Rosenthal. Deshalb durften bei der ausgelassenen Party auch die ein oder anderen Leckereien wie Muffins, Kuchen und Apfelsaft nicht fehlen. Für die Kinder unter drei Jahren in der Gruppe „Sonnenburg“ war sicherlich der Konfettiregen das Highlight des Tages. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen sangen sie das Lied „Bim, Bam, Bommel, die Katze schlägt die Trommel“. Amelia aus dem „Himmelszelt“ schlüpfte in ihr geliebtes Minnie-Maus-Kostüm. Ihre beste Freundin Leni kam als Eiskönigin Elsa.

Beide waren sich einig darüber, dass der Tag am besten nie enden sollte: „Es ist toll, dass wir uns alle verkleidet haben und einen so schönen Tag haben.“



Mit Musik, Tanz, Leckereien und Gesang verbrachten Kinder und Erzieher der Kita „Kinder(t)räume“ eine bunte Karnevalsfeier.



Amelia (links) und Leni aus der „Himmelszelt“-Gruppe sind beste Freundinnen und lieben es, sich zu verkleiden.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!