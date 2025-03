Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2025/26 Aktueller Anmeldestand weiterführende Schulen Stadt Siegen

(wS/si) Siegen 06.03.2025 | Zum Stand 05.03.2025 liegen an den weiterführenden Schulen des gegliederten Systems in Trägerschaft der Stadt Siegen folgende Anmeldungen vor:

Schule Anmeldungen Achenbacher Schule 2 Realschule Am Oberen Schloss 35 Realschule Auf der Morgenröthe 31 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium 120 Gymnasium Am Löhrtor 108 Gymnasium Auf der Morgenröthe 101

Das Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2025/2026 läuft regulär noch bis Donnerstag, 20.03.2025.

Die Stadt Siegen hat sich aber bereits jetzt mit Blick auf zu treffende Entscheidungen an die obere Schulaufsicht bei der Bezirksregierung Arnsberg gewandt, um frühzeitig zu einer Abstimmung zu kommen.

An der Achenbacher Schule erscheint eine Klassenbildung – auch vor dem Hintergrund der freien Kapazitäten an den Gesamtschulen – im Rahmen der Bandbreite wie schon in den Vorjahren ausgeschlossen. Daher hat die Stadt Siegen darum gebeten, das Anmeldeverfahren der Schule schon jetzt zu schließen und diese Kinder an die anderen Schulen mit freien Kapazitäten zu verweisen.

Für die beiden Realschulen liegen insgesamt 66 Anmeldungen vor. Die 35 zur Realschule Am Oberen Schloss angemeldeten Schülerinnen und Schüler haben ihren Wohnsitz in Siegen. Von den 31 zur Realschule Auf der Morgenröthe angemeldeten Kinder kommen sieben aus Siegen. Nach den Erfahrungen der letzten Anmeldeverfahren und aufgrund der einzuhaltenden Mindestgröße geht die Schulträgerin Stadt Siegen davon aus, dass erneut ausschließlich an einer Realschule Eingangsklassen gebildet werden. Diese sollen wegen der zentralen Lage (Stichwort: Erreichbarkeit), als auch der Kontinuität (Stichwort: stetige Eingangsklassenbildung) an der Realschule Am Oberen Schloss gebildet werden.

Auch hier hat die Stadt Siegen darum gebeten, das Anmeldeverfahren der Realschule Auf der Morgenröthe zeitnah zu schließen und die in Nordrhein-Westfalen schulpflichtigen Kinder an die anderen Schulen mit freien Kapazitäten zu verweisen.

Zu den drei städtischen Gymnasien liegen 329 Anmeldungen vor. Die Zügigkeit ist auf 10 Züge (4 Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium und jeweils 3 Gymnasium Am Löhrtor sowie Gymnasium Auf der Morgenröthe) festgelegt. Es liegt ein Beschluss gemäß § 46 Abs. 6 SchulG vor, der festlegt, dass im Fall von Anmeldeüberhängen vorrangig Kinder aus Siegen und aus Nachbarkommunen ohne Gymnasium vor Ort aufgenommen werden.

Die Stadt Siegen geht derzeit davon aus, dass die 10 Züge auskömmlich sind, um alle zu berücksichtigenden Schülerinnen und Schüler zu beschulen. Die Schulaufsicht wurde darum gebeten, das Anmeldeverfahren des Gymnasiums Am Löhrtor zu schließen, so dass dort ein Auswahlverfahren durchgeführt wird. Den Schülerinnen und Schülern, die nicht aufgenommen werden können, wird so Gelegenheit gegeben, sich zum Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium oder Gymnasium Auf der Morgenröthe neu zu orientieren.

Das vorgezogene Anmeldeverfahren der Gesamtschulen ist abgeschlossen. An den Gesamtschulen stehen insgesamt 522 Schulplätze zur Verfügung. An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule lagen mehr Anmeldungen als Plätze vor, so dass dort ein Auswahlverfahren durchgeführt werden musste. An den anderen drei Gesamtschulen (Gesamtschule Am Rosterberg, Gesamtschule Auf dem Schießberg und Gesamtschule Eiserfeld) wurden die im Rahmen des vorgezogenen Anmeldeverfahrens angemeldeten, anspruchsberechtigten Kinder aufgenommen, auf die freien Kapazitäten werden weiterhin Anmeldungen entgegengenommen.

Nach Sichtung aller an den Siegener weiterführenden Schulen eingegangenen Anmeldungen und Abgleich mit den Übergangslisten der städtischen Grundschulen sowie nach Rückmeldung der Grundschulen über Anmeldungen bzw. Aufnahmen der Kinder an Schulen anderer Träger sind aktuell noch Anmeldungen von Siegener Grundschulkindern „offen“. Diese werden gebeten, möglichst zeitnah eine Anmeldung vorzunehmen. Schulplätze sind weiterhin an der Realschule Am Oberen Schloss sowie den Gesamtschulen Gesamtschule Auf dem Schießberg, Gesamtschule Am Rosterberg und Gesamtschule Eiserfeld vorhanden. Anmeldungen werden entgegengenommen.

Mit den Schulleitungen hat die Schulverwaltung daher vereinbart zum Ende des Anmeldeverfahrens erneut eine Betrachtung und Bewertung vorzunehmen, auch im Hinblick auf den erfolgten Ratsbeschluss für Geschwisterkinder aus Rheinland-Pfalz ggf. noch eine Aufnahme zu ermöglichen.

Foto: Rathaus Siegen

