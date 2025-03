Bundeswehr unterstützt Malteser mit Spende aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes

(wS/bu) Erndtebrück 06.03.2025 | Eine großzügige Spende in Höhe von 1.180 Euro konnte der Einsatzführungsbereich 2 an den Malteser Hilfsdienst e.V. übergeben. Das Geld stammt aus den Einnahmen des jährlichen Weihnachtsmarktes, der mittlerweile traditionell von den Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeitenden organisiert wird. Die symbolische Scheckübergabe fand am 05.03.2025 in der Hachenberg-Kaserne statt.

Unterstützung des Projektes „Herzenswunsch Krankenwagen“ Mit dem „Herzenswunsch-Krankenwagen“ ermöglichen es die Malteser schwerstkranken Menschen, deren Lebenszeit begrenzt ist, noch einmal einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Ob ein letzter Besuch am Meer, ein Ausflug zu einem beliebten Ort oder das Wiedersehen mit Familie und Freunden – die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Malteser machen diese Herzenswünsche möglich.

Der Vertreter der Malteser, Michael Herrmann nahm die Spende dankbar entgegen. „Jeder gespendete Euro hilft dem Projekt Herzenswunsch-Krankenwagen. Ich versuche Menschen einen Tag Leben zu schenken, indem ich sie aus dem Sterbeprozess heraushole und dem Gast und seinen Angehörigen die Krankheit für einen kurzen Moment vergessen lassen“.

Foto: Bundeswehr – Bericht: Dominik Born

