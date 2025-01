Junge Landwirte auf der Grünen Woche – Auch Junglandwirte aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein dabei

(wS/wlv) Netphen – Berlin 09.01.2025 | „Mit Begeisterung und Verantwortung in die Zukunft – für eine nachhaltige Landwirtschaft“ – unter diesem Motto bringen ab dem 17. Januar 30 junge Landwirte und Landwirtinnen aus Westfalen-Lippe den Messebesuchern der Grünen Woche in Berlin die Landwirtschaft näher.

Auch Junglandwirte Annika und Daniel Braach aus Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein, die beide zur Zeit eine landwirtschaftliche Ausbildung absolvieren, werden auf der weltweit größten Messe für Ernährung und Landwirtschaft Botschafter ihres Berufsstandes sein.

Vorbereitet haben sich die Landwirtinnen und Landwirte gut auf Ihr Vorhaben. Für den Einsatz in Berlin haben sie sich im Herbst zu einem Wochenendseminar des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes getroffen und sich mit einem straffen Programm aus Argumentations-, Rhetorik- und Medientraining auf ihren Einsatz am WLV-Informationsstand, ihre Aktionen auf der Bühne und den Medienkontakt vorbereitet.

Am WLV-Aktions- und Informationsstand in Berlin werden die jungen Landwirte und Landwirtinnen die Messebesucher beim Bauernhof-Buzzerspiel gegeneinander antreten lassen, den Wissensparcours begleiten, den Interaktiven Modellkuhstall bereuen, die Messebesucher per Virtual Reality in die verschiedenen Ställe begleiten und mit ihnen über Landwirtschaft diskutieren. Im Bühnenprogramm der NRW-Halle nehmen auch Annika und Daniel Braach die Gäste mit in die Welt der Landwirtschaft; bei Quizspielen gibt es Gewinne, Kostproben und jede Menge Informationen.

Grüne Woche – Internationale Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau

Die Grüne Woche findet in diesem Jahr vom 17. bis 26. Januar zum 89. Mal statt, sie zählt bundesweit zu den traditionsreichsten Messen und zu den bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland. Gegründet wurde sie im Jahr 1926. Im Laufe der Jahrzehnte hat sie sich zur internationalen Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau entwickelt. Aussteller aus aller Welt präsentieren an zehn Veranstaltungstagen ein umfangreiches Informations- und Produktangebot. Zudem gibt die Grüne Woche aktuellen gesellschaftlichen Fragen wie Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und nachhaltige Landnutzung eine Bühne.

Veranstaltet wird die Grüne Woche von der Messe Berlin GmbH. Ideelle Träger sind der Deutsche Bauernverband (DBV) sowie die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE).

Diese Fotos von Annika und Daniel Braach sind auf der Messewand in Berlin zu sehen

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!