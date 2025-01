Kundgebung gegen den Neujahrsempfang der AfD in Siegen-Weidenau

(wS/red) Siegen 24.01.2025 | Wie bereits angekündigt, findet heute auf dem Bismarckplatz in Siegen-Weidenau eine Protestkundgebung gegen den Neujahrsempfang der AfD statt. Gegen 17:30 Uhr trafen die ersten Teilnehmenden ein, um sich Gehör zu verschaffen. Die Demonstration, die ursprünglich in zwei Versammlungen geplant war, wird zu einer Standkundgebung zusammengefasst und dauert von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr.

Die Organisatoren der Protestkundgebung rechneten mit etwa 200 Teilnehmenden. Nach unseren vorsichtigen Schätzungen sind zwischen 100 und 150 Personen vor Ort. Auch Mitglieder der Initiative „Omas gegen Rechts“ sind Teil der Veranstaltung und treten mit dem Slogan „Siegen gegen Rechts“ auf. Aus dem Sauerland reisten einige Unterstützerinnen und Unterstützer mit Schildern wie „Olpe gegen Rechts“ an.

Die Teilnehmenden machen mit Plakaten, Parolen und ihrer Präsenz deutlich, dass sie der Politik der AfD kritisch gegenüberstehen. Genauere Zahlen zur Teilnehmeranzahl werden vermutlich nach Veranstaltungsende von der Polizei bekannt gegeben.

Zeitgleich zur Protestkundgebung auf dem Bismarckplatz findet in der Bismarckhalle in Siegen-Weidenau der Neujahrsempfang der AfD statt. Die Partei lädt unter dem Motto „Die Brandmauer muss weg!“ und Politiker aus ihren Reihen nehmen an einer Podiumsdiskussion teil.

Zu den angekündigten Rednern gehörten:

Rüdiger Lucassen aus dem Deutschen Bundestag,

aus dem Deutschen Bundestag, Andreas Keith aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen,

aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen, Irmhild Boßdorf aus dem Europaparlament,

aus dem Europaparlament, Anna Nguyen aus dem Hessischen Landtag,

aus dem Hessischen Landtag, Daniel Haseloff aus dem Landtag Thüringen.

Der Einlass begann ab 18:00 Uhr, und die Veranstaltung startete um 18:30 Uhr.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

