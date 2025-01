Magie und Staunen in Bad Laasphe im Haus des Gastes – Erleben Sie Alexander Merks Show „Merkwürdig“

(wS/bl) Bad Laasphe 14.01.2025 | Zaubershow Merkwürdig mit Alexander Merk in Bad Laasphe

Am 31. Januar 2025 zeigt Alexander Merk seine Zauberkunst in seiner Zaubershow Merkwürdig im Haus des Gastes Bad Laasphe um 20:00 Uhr. Der Kulturring Bad Laasphe lädt dazu herzlich ein. Einmal im Monat passiert jedem von uns etwas sehr Merkwürdiges. So haben das zumindest Wissenschaftler berechnet. Zauberer Alexander Merk aus Berlin reicht das nicht, er widersetzt sich der Statistik: Der deutsche Meister der Zauberkunst präsentiert in seinem neuen Programm ein Feuerwerk an wahrhaft merkwürdigen Dingen.

Wundern Sie sich nicht, wenn sich Dinge in Rauch auflösen, Gedanken gelesen werden oder plötzlich das ganze Publikum mitzaubert. Staunen Sie über eine wahrhaft merkwürdige Entfesselung und erleben Sie, was ein Zauberprofi macht, sollte wirklich mal etwas Unvorhergesehenes passieren.

Es erwartet Sie eine Zaubershow mit Witz und Poesie und vielen magischen Momenten. Mit diesem Programm wird Alexander Merk seinem Namen würdig; merkwürdig!

Karten gibt es im Vorverkauf für 19,00 € und an der Abendkasse für 21,00 €.

Weitere Infos und Kartenvorverkauf: TKS Bad Laasphe GmbH (VVK-Stelle ProTicket), Tel. 02752-898 oder direkt www.proticket.de

Fotos: jean-ferry

