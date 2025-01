Matthias Merzhäuser: „Bitte geben Sie mir Ihre Stimme“ Musiklabor entwickelt Chor-Konzepte

(wS/mm) Siegen – Muderbach 26.01.2025 | „Was haben Politiker und Chorleiter gemeinsam?“ fragt Matthias Merzhäuser bei der Vorstellung der aktuellen Projekte seines Kulturvereins, und gibt gleich selbst die Antwort: „Beide sind froh über jede Stimme.“ Und so wirbt der langjährig erfolgreiche Chorleiter aus Birken bei Mudersbach auch nicht für eine politische Partei, sondern für Projekte, die er aktuell mit Chören hier in der Region anbietet. Mit seinem gemeinnützigen Verein „Merzis Musiklabor e.V.“ entwickelt er seit vielen Jahren schon Konzepte, um gerade die Chormusik attraktiver zu machen und zeitgemäße Angebote zu schaffen. „Leute für eine ständige und jahrelange Mitgliedschaft in einem Chor zu gewinnen, ist sehr schwer geworden. Bei Projekten aber wissen die Interessenten spätestens nach dem Info-Abend genau, was auf sie zukommt: Die Art der Musik, die Lieder, die Dauer des Projekts, Anfang und Ende, Auftritte und Konzerte – alles steht fest. Heutzutage ist das die effektivste Art der Mitgliedergewinnung. Wer mehrere Projekte mit Spaß und Erfolg mitgemacht hat, wird sich dann vielleicht dem Chor als ständiges Mitglied anschließen – wenn die Chemie stimmt“ erklärt Merzhäuser bei der Jahreshauptversammlung von „Merzis Musiklabor“, bei der Ende Januar auch Gäste aus kulturschaffenden Vereinen zu Gast waren.

Da Singen weiterhin eine besonders gesundheitsfördernde Wirkung hat (Herz, Lunge, Kreislauf), soziale Kontakte fördert, das Gedächtnis trainiert und beim Singen Glückshormone ausgeschüttet werden, ist es das optimale Hobby und durch Chorprojekte kann man sich ohne weitere Bindungsverpflichtung ausprobieren. „Hinzu kommt, dass man im Gegensatz zu vielen Sportarten das Hobby „Singen“ in jedem Alter betreiben kann – und das ohne jegliche musikalische Vorbildung“ erklärt Merzhäuser, der seit 2011 auch als „Professor in Residence“ an der „University of San Carlos“ in Cebu-City, einer der angesehensten Privatuniversitäten der Philippinen mit ca. 25.000 Studierenden lehrt. Hier

unterrichtet und praktiziert er chorische Stimmbildung und arbeitet mit dem 60-köpfigen Universitätschor „USC-Choristers“ zweimal jährlich in Arbeitsphasen zusammen. Seine positiven Erfahrungen in den Bereichen Mitgliedergewinnung, Vereinsfinanzierung und Öffentlichkeitsarbeit gibt er im gesamten deutschsprachigen Raum als Coach für Chorvorstände weiter: „Einen Chor habe ich in 3 Jahren von 13 auf 46 Mitglieder bringen können“ sagt er stolz.

Aktuelle musikalische Chorprojekte hier in der Region starten im Februar jeweils mit Informationsabenden bei den ausrichtenden Chören: Einem Projekt mit Geistlicher Chormusik der Romantik (Info-Abend 03.02.2025) steht ein Chorprojekt mit einer anspruchsvollen Gospel-Messe (Info-Abend 04.02.2025) gegenüber. Aufführungen finden u.a. in der Veranstaltungsreihe „Offene Kultur-Kirche“ statt, die Merzhäuser ebenfalls initiiert hat. Reine Männersache ist das Projekt „Musik der 80er und Neue Deutsche Welle“, das am 14.02.2025 zum Info-Abend einlädt. Im Laufe des Jahres folgen weitere Angebote, wie ein „Franz-Schubert-Projekt“ im Herbst oder das legendäre „Chorprojekt Advent“. Genauere Informationen sind in der Facebook-Präsenz unter „Matthias G. Merzhäuser“ zu finden, oder per Mail unter MM@Merzi.de zu erfragen. Telefonische Auskünfte erteilt Merzhäuser gerne unter 0171/42 336 21.

Ganz im Stile eines Politikers (oder doch als Chorleiter?) beendete Merzhäuser die Veranstaltung mit den Worten: „Geben Sie mir Ihre Stimme – ich mach´ was draus…“

Bericht: Susanne Schmidt ChorPromotion

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!