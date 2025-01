Mehrere Spinde aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Bad Berleburg 14.01.2025 | In der Nacht von Donnerstag (09.01.2025) auf Freitag (10.01.2025) sind in einer Firma an der Astenbergstraße in Bad Berleburg mehrere Spinde aufgebrochen worden.

Nach ersten Erkenntnissen hat sich ein unbekannter Täter Zutritt zu dem Firmengelände verschafft.

Im Inneren brach er mehrere Mitarbeiterspinde auf. Ersten Ermittlungen nach wurde augenscheinlich jedoch nichts entwendet.

Der Schaden an den Spinden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Astenbergstraße gesehen haben, sich unter der 02751/ 909-0 zu melden.



