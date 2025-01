Mit neuen Trikots zum Erfolg: Sparkasse Burbach-Neunkirchen unterstützt den CVJM Salchendorf mit 750 Euro für einheitliche Trikots

(wS/sp) Neunkirchen 16.01.2025 | Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen zeigt einmal mehr ihr Engagement für die Region und die Jugendförderung: Mit einer Spende in Höhe von 750 € unterstützt das Unternehmen die Anschaffung von einheitlichen Trikots für den CVJM Salchendorf. Die neuen Trikots stärken nicht nur den Teamgeist im Verein, sondern symbolisieren auch die Zusammengehörigkeit zum CVJM.

„Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Jugendarbeit in unserer Region zu fördern und junge Menschen in ihrem Gemeinschaftssinn zu unterstützen“, erklärt Sigrid Schmidt, Kundeberaterin der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. „Die neuen Trikots sind nicht nur ein praktisches Hilfsmittel, sondern auch ein sichtbares Zeichen des Teamgefühls und des Zusammenhalts – Werte, die auch in unserer Sparkasse großgeschrieben werden.“

Einheitliche Trikots haben viele Vorteile: Sie schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit, fördern den Teamgeist und sorgen bei öffentlichen Veranstaltungen für einen professionellen und einheitlichen Auftritt. Gerade bei Veranstaltungen, bei der Gemeinschaft und sportlicher Einsatz im Vordergrund stehen, tragen sie entscheidend zur Motivation und zum positiven Auftreten der Gruppe bei.

Der CVJM zeigte sich begeistert über die Unterstützung: „Die neuen Trikots sind nicht nur schön anzusehen, sondern helfen uns, als Team zusammenzuwachsen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen für diese großartige Unterstützung, die uns zusätzlich motiviert, unser Bestes zu geben“, so Jonas Richter, Mitglied des CVJM.

Die Förderung von Kinder- und Jugendprojekten ist die Sparkasse Burbach-Neunkirchen ein zentraler Bestandteil ihres gesellschaftlichen Engagements. Mit der Spende unterstreicht die Sparkasse wie wichtig es ist, die Region aktiv mitzugestalten und einen Beitrag zur positiven Entwicklung junger Menschen zu leisten.

Foto: Sparkasse Burbach-Neunkirchen

