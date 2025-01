Musik trifft Klima: Erlebnisbericht im DGH Hollekusse

(wS/khn) Siegen 23.01.2025 | Am kommenden Sonntag, den 26. Januar, lädt das Dorfgemeinschaftshaus Hollekusse e.V. in Langenholdinghausen von 15:00 bis 18:00 Uhr zu einer besonderen Veranstaltung ein: „Irgendwann geht es uns alle an – Musik zum Klima“ – ein Erlebnisbericht, der weit über ein übliches Konzert oder einen Vortrag hinausgeht.

Im Mittelpunkt steht Michael Bergen, Bratschist des Beethoven Orchesters Bonn, der seine Leidenschaft für die Musik mit seinem Engagement für den Naturschutz verbindet. Bergen hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Themen wie dem Hambacher Forst, den bedrohten Dörfern Keyenberg und Lützerath sowie der Idee der sogenannten Kohlen-Seenutopie als Folge der Braunkohletagebaugruben im rheinischen Revier auseinandergesetzt. Dieses Wissen und seine Erfahrungen präsentiert er auf eine künstlerisch einzigartige Weise.

Die Veranstaltung ist ein Mix aus Sprache, Musik, Schauspiel, Balance, Tanz, Gesang, Experimenten und Filmkunst. Sie beleuchtet, wie Musik als kreatives Mittel zum Umweltschutz beitragen kann und welche Rolle jeder Einzelne beim Erhalt der Natur spielen kann. Das Publikum ist eingeladen, nach der Vorführung an einer Diskussionsrunde teilzunehmen, um eigene Gedanken und Ideen auszutauschen.

Michael Bergen bringt seine Expertise als Musiker, Lehrer und Musikvermittler ein, um die Gäste auf eine Reise durch künstlerische und ökologische Themen mitzunehmen. Seine ungewöhnliche Herangehensweise verspricht nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine tiefere Auseinandersetzung mit der Frage: Was können wir alle für den Schutz unserer Umwelt tun?

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Dorfgemeinschaftshaus Hollekusse e.V. organisiert. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich inspirieren zu lassen und aktiv an der Diskussion teilzunehmen. Eintritt frei.

