Nach Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht grauen Pkw nach Unfall auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in Kreuztal

(wS/ots) Kreuztal 14.01.2025 | Am Montagmittag (13.01.2025) ist es auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Siegener Straße in Kreuztal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, entfernte sich der oder die Unfallverursacherin jedoch.

Nach ersten Erkenntnissen touchierte ein größerer, grauer Pkw den geparkten schwarzen Opel einer 36-Jährigen. Gegen 13:35 Uhr parkte sie ihr Fahrzeug.

Während die 36-jährige Frau ins Geschäft ging, warteten drei Kinder in dem Opel. Als ein grauer Pkw neben ihnen ausparkte, touchierte dieser die vordere rechte Stoßstange. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Statt stehen zu bleiben, setzte das graue Auto seine Fahrt ungehindert fort.

Eines der Kinder erzählte ihrer Mutter bei der Rückkehr von dem Vorfall. Diese kontaktierte umgehend die Polizei.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu dem größeren, grauen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der 02732/909-0 bei der Polizei zu melden.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!