RB 93: Busse statt Züge zwischen Hilchenbach/Lützel und Bad Berleburg vom 10.- 17.01.2025

(wS/hl) Hilchenbach 02.01.2024 | Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGo entfallen die Züge der Linie RB 93 zwischen Hilchenbach/Lützel und Bad Berleburg vom 10.01. (ab ca. 21:00 Uhr) bis 17.01.2025 (bis ca. 21:00 Uhr).

Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) an. Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Die Bushaltestellen befinden sich nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe. Reisende finden die Wegeleitungen und den SEV-Fahrplan unter www.hlb-online.de. Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de ersichtlich.