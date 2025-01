Rekordchampion Stephan Zieten landet Coup beim 11. Nacht LK-Turnier des TC Wilgersdorf

(wS/tw) Wilnsdorf 14.01.2025 | Teamangler Stephan Zieten (LK 13, TC Wilgersdorf) hat beim 11. Nacht LK-Turnier des TC Wilgersdorf erneut einen „dicken Fisch an Land gezogen“ und darf sich jetzt als neu gekrönter Nachtkönig den Tennisfans präsentieren. Der Rekordchampion, seines Zeichens Sieger des Turniers in 2015, 2016 und 2017, trumpfte im Tennispark Wilnsdorf abermals groß auf und feierte am Höhwäldchen seinen vierten Turniersieg bei dem in diesem Modus einzigartigen Turnier in der Region Südwestfalen.

Zieten hatte an seinem 36. Geburtstag als an Nummer zwei gesetzter Akteur mit einem lockeren 6:2, 6:1 sein erstes Match gegen Julius von Tessin (LK 18, TC Holzwickede) gewonnen. Im Viertelfinale leistete Vereinskollege Marvin Peters (LK 14) dem kleinsten Spieler des Turniers bei seinem 6:4, 6:2-Erfolg schon mehr Gegenwehr.

Im Halbfinale gegen Sebastian Ebener (LK 13, TC Ludwigseck Salchendorf) haderte Zieten im ersten Satz immer wieder mit seinem fehlerbehafteten Spiel und unterlag folgerichtig 3:6. Doch im Anschluss zeigte er seinen unermüdlichen Kampfgeist und brachte den zweiten Satz mit 7:5 in trockene Tücher. Dabei profitierte er allerdings auch von einer Bänderverletzung seines neun Jahre jüngeren Kontrahenten. Den entscheidenden Match-Tiebreak verbuchte der Versandleiter der Firma Ikuform (Kirchhundem) mit 10:4 zu seinen Gunsten.

Das Endspiel gegen den Nachtkönig von 2022, den ungesetzten André Schmidt (LK 15, TC Holzwickede), geriet zu einer glasklaren Angelegenheit für den Favoriten. Mit 6:1, 6:0 deklassierte der Lokalmatador seinen Gegenüber, der sich in einem sehr spannenden Viertelfinale mit 4:6, 7:5, 11:9 gegen Maik Schönberger (LK 16, TC Thieringhausen) – nach Abwehr von zwei Matchbällen – durchgesetzt hatte und dabei sowie beim 6:4 und 6:3-Erfolg im Halbfinale gegen Johannes Rötzel (LK 15, TC Wilgersdorf) jede Menge Körner aufgebraucht hatte, die ihm dann im Finale gegen einen überragend druckvoll aufspielenden Zieten fehlten, um ihm Paroli bieten zu können.

„Ich war komplett konzentriert und fokussiert. Zudem habe ich mich gut bewegt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so fit bin. Es ist einfach ein geiles Gefühl, wieder Nachtkönig geworden zu sein. Man will bei diesem Turnier ein gutes Aushängeschild des TC Wilgersdorf sein. Titel Nummer fünf ist das Ziel“, hat der in Lennestadt-Bilstein lebende Zieten bereits die Neuauflage des Klassikers in 2025 im Blick. Erstmal aber will er sich in den kommenden Wochen dem Kraftraining widmen und das Angeln in den Vordergrund stellen. Stärken kann sich der Rekordtitelträger zudem mit einem Essen im Siegener Steakhaus El Rancho, da er einen 75-Euro-Gutschein des Restaurants als Siegprämie überreicht bekam.

Schmidt kann derweil demnächst mit seinen Teamkollegen einen Ausflug in die Braustube der Krombacher Brauerei unternehmen.

Der an Position eins gesetzte Marcel Grau (LK 12, TV RW Ebsdorfergrund) musste bereits nach dem hessischen Auftaktmatch – 6:7, 6:1, 9:11 gegen Sebastian Moos (LK 13, TV Sechshelden) – die Segel streichen. Moos hatte sich allerdings leider in dem Match das Knie verdreht und musste daher frühzeitig den Heimweg über die Kalteiche hinweg antreten.

Das speziell im zweiten Satz hart umkämpfte Finale der Nebenrunde endete mit einem 6:2, 7:5-Sieg des jüngsten Turnierteilnehmers, des erst 15-jährigen Aristotelis Iordanidis (LK 16, TuS AdH Weidenau), der vor den Augen seines Vaters Alexandros Gegner Sebastian Diehl (LK 16, TC Wilgersdorf) mit 6:2 und 7:6 bezwang.

Turnierleiter Thorsten Wroben (TC Wilgersdorf), der bei der elften Auflage von Praktikant Robert Denes Gyurcsi (TC Wilgersdorf) exzellent unterstützt wurde, zog ein rundum zufriedenes Fazit. „Es war ein kurzweiliges Turnier mit einigen spannenden Matches und einem sehr verdienten Turniersieger Stephan Zieten. Dankbar bin ich natürlich allen Akteuren für ihre Bereitschaft, zu unüblichen Zeiten und unter erschwerten Rahmenbedingungen, sich auf den Court zu stellen und um Siege zu kämpfen.“

Der Sonderpreis für die weiteste Anreise ging an das Quartett vom TC Holzwickede. Die Männer aus dem Kreis Unna nehmen immer gerne die vielen Kilometer über die Sauerlandlinie auf sich, um an diesem besonderen Turnier mitzuspielen.

Ergebnisse:

Viertelfinale:

Kampflos-Sieg für Johannes Rötzel (LK 15, TC Wilgersdorf)-Sebastian Moos (LK 13, TV Sechshelden)

André Schmidt (LK 15, TC Holzwickede)-Maik Schönberger (LK 16, TC Thieringhausen) 4:6, 7:5, 11:9

Sebastian Ebener (4, LK 13, TC Ludwigseck Salchendorf)-Niklas Erb (LK 18, TC Holzwickede) 6:1, 6:2

Stephan Zieten (2, LK 13)-Marvin Peters (LK 14, beide TC Wilgersdorf) 6:4, 6:2

Halbfinale:

André Schmidt-Johannes Rötzel 6:4, 6:3

Stephan Zieten-Sebastian Ebener 3:6, 7:5, 10:4

Spiel um Platz 3:

Kampflos-Sieg für Rötzel-Ebener

Finale:

Stephan Zieten-André Schmidt 6:1, 6:0

Finale Nebenrunde:

Aristotelis Iordanidis (LK 16, TuS AdH Weidenau)-Sebastian Diehl (LK 16, TC Wilgersdorf) 6:2, 7:6

Siegerchronik des LK Nacht-Turniers des TC Wilgersdorf:

30.11./1.12.2013: Jan Wüstenhöfer (LK 16, TC Wilgersdorf); 6:1, 6:2 im Finale gegen Thorsten Wroben (LK 15, TC Wilgersdorf)

22./23.11.2014: Leon Zill (LK 15, TuS AdH Weidenau); 2:1-Aufgabesieg im Finale gegen Leon Pascal Utsch (LK 15, TC Ludwigseck Salchendorf)

21./22.11.2015: Stephan Zieten (LK 15, TC Ludwigseck Salchendorf); 6:3, 6:3 im Finale gegen Michael Lenz (LK 19, TC Haiger)

19./20.11.2016: Stephan Zieten (LK 14, TC Ludwigseck Salchendorf); 6:2, 6:1 im Finale gegen Finn Stinner (LK 15, TV Altenseelbach)

25./26.11.2017: Stephan Zieten (LK 13, TC Wilgersdorf); 6:3, 6:1 im Finale gegen Sebastian Szabo (LK 12, TV Altenseelbach)

24./25.11.2018: Claudius Cohrt (LK 13, TC Blau-Weiß Schwelm); 3:6, 6:0, 6:2 im Finale gegen Nico Müller (LK 14, TC Buschhütten)

23./24.11.2019: Stefan Knetsch (LK 18, TV Freudenberg); 6:1, 6:2 im Finale gegen Philipp Brutzer (LK 19, TC Lütringhausen)

2020 Ausfall wegen der Corona-Pandemie

20./21.11.2021: Dennis Reuter (LK 19, TC GW Freudenberg); 6:1, 6:2 im Finale gegen Manuel Hatzig (LK 18, TC Netphen)

19./20.11.2022: André Schmidt (LK 15, TC Holzwickede); 6:3, 6:1 im Finale gegen Johannes Rötzel (LK 16, TC Wilgersdorf)

25./26.11.2023: Silas Ballion (LK 12, TV Hilchenbach); 6:3, 3:0-Aufgabesieg gegen Marcel Grau (LK 14, TV RW Ebsdorfergrund)

23./24.11.2024: Stephan Zieten (LK 13, TC Wilgersdorf; 6:1, 6:0 im Finale gegen André Schmidt (LK 15, TC Holzwickede)

