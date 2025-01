TuS Ferndorf: Ein Kämpfer am Boden – Saison-Aus für TuS-Kreisläufer Philip Würz!

(wS/Red) Ferndorf 27.01.2024 | Hiobsbotschaft für den TuS Ferndorf und Philip Würz Philip Würz wird für den Rest der Saison ausfallen.

Der 21 jährige Kreisläufer des TuS Ferndorf hat sich in der vergangenen Woche bei einer unglücklichen Bewegung im Training einen Riss der Achillessehne

zugezogen. Philip wurde bereits am Freitag erfolgreich operiert. Der langwierige Heilungsprozess wird einen Einsatz in dieser Saison allerdings nicht mehr

zulassen.



„Das ist nicht nur ein schwerer Schlag für den TuS, sondern in erster Linie für Philip persönlich, der sich gerade von einer längeren Verletzung erholt und sich wieder zurückgekämpft hatte.

Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass der Heilungsprozess optimal verläuft und wir ihn so bald wie möglich wieder in der Halle und auf der Platte sehen.“ sagte Geschäftsführer Mirza Sijaric.

Bericht: TuS Ferndorf/Peter Trojak

Bilder: Andreas Domian

