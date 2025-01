Über 8.000 Glückslose eingereicht – Hilchenbacherin freut sich über großen Hauptgewinn

(wS/hi) Hilchenbach 29.01.2025 | Sie konnte ihr Glück gar nicht fassen, als sie die Mitteilung erhielt, dass sie den Hauptpreis gewonnen hat: einen Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 500,00 Euro – und das nur, weil sie bei der Fußpflege ein einziges Los ausgefüllt hatte.

Denn damit hat Manuela Hunecke an der Aktion „Glückslose“ teilgenommen. Diese hatte der Aktionsring Hilchenbach mit vielen Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern sowie Dienstleistenden in der Vorweihnachtszeit durchgeführt. Einen Monat lang bekamen Kundinnen und Kunden beim Einkauf in den beteiligten Geschäften ein Los geschenkt, das sie nur ausfüllen und wieder abgeben mussten. Nun wurden die Gewinner gezogen.

Weil die Glückslose inzwischen zum 10. Mal ausgegeben wurden, haben der Aktionsring und die Stadt Hilchenbach mit dem 500-Euro-Gutschein in diesem Jahr einen besonders großen Hauptpreis ausgelobt, den Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis der Erstplatzierten gerne persönlich übergab.

Der zweite Preis, einen Hilchenbacher Einkaufsgutschein im Wert von 150,00 Euro, hat die Volksbank Südwestfalen in Hilchenbach gesponsert. Diesen hat sich Christian Hinnenkamp gesichert. Martin Krämer nahm als dritten Preis einen Präsentkorb von „Fliegners Hausgemachtes“ im Wert von 75,00 Euro entgegen.

Über 8.000 Glückslose wurden bis kurz vor Weihnachten eingereicht. Theresa Trüller vom Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach freut sich über die große

Resonanz und dankt allen, die sich mit einer Spende beteiligt haben. Insgesamt wurden unter den Teilnehmenden 43 Wertgutscheine und zwölf Sachpreise im Wert von rund 2.400 Euro gespendet. Alle Gewinnerinnen und Gewinner wurden bereits schriftlich benachrichtigt.

Manuela Hunecke nahm den Gewinn des Hauptpreises gleich zum Anlass, ihre Freude weiterzugeben: Sie möchte ihrer Fußpflegerin für den Hinweis auf die Glückslos-Aktion danken und ihr ebenfalls einen Hilchenbach-Gutschein schenken.

Auch in diesem Jahr können die Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher in der Weihnachtszeit wieder Lose sammeln und sich mit etwas Glück über attraktive Preise freuen.

Theresa Trüller vom Stadtmarketing der Stadt Hilchenbach (links) und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (3. von links) übergeben die Preise an zwei der glücklichen Gewinner: Manuela Hunecke und Martin Krämer. Es fehlt: Christian Hinnenkamp.

