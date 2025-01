Vier Verkehrsunfälle mit verletzten Fußgängern am Wochenende

(wS/ots) Siegen 20.01.2025 | Am vergangenen Wochenende kam es zu gleich vier Verkehrsunfällen, bei denen sich Fußgänger verletzten.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitagmorgen (17.01.2025) in Siegen-Weidenau. Eine 36-jährige Dacia-Fahrerin war auf dem Stockweg unterwegs und beabsichtigte nach rechts auf die Giersbergstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit überquerte eine 84-Jährige die dortige Fußgängerfurt mit Ampelanlage. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Pkw Fahrerin die Seniorin, die Grünlicht hatte, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die ältere Dame wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 geschätzt. Unfallursächlich könnte die tief stehende Sonne gewesen sein.

Ebenfalls am Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Netphen, der glücklicherweise glimpflich ausging. Ein 71-Jähriger parkte gegen 11:50 Uhr sein Fahrzeug aus, um dann auf der Straße Im Grunde weiter in Richtung Bismarckstraße zu fahren. Nach bisherigem Erkenntnisstand touchierte er im Vorbeifahren einen 51-jährigen Fußgänger mitsamt Kinderwagen. Der 51-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen dabei, die Straße zu überqueren. Der Mann wurde leicht verletzt. Das Kind in dem Kinderwagen erlitt keine Verletzungen. Lediglich der Kinderwagen wurde leicht beschädigt. Nach Angaben des Seniors habe ihn die tief stehende Sonne geblendet, sodass er den Fußgänger nicht richtig wahrgenommen habe. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

In den frühen Freitagabendstunden ereignete sich in Siegen ebenfalls ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Gegen 18:40 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Fiat auf der Weidenauer Straße in Richtung Geisweid unterwegs. In Höhe des Weidenauer Busbahnhofs kam es zur Kollision mit einem 8-jährigen Kind, welches zuvor über die beampelte Fußgängerfurt gelaufen war. Bei der Unfallaufnahme konnte nicht abschließend geklärt werden, ob der Fiat-Fahrer oder das Mädchen Grünlicht hatten. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalles, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Zu einem weiteren Unfallgeschehen unter Beteiligung eines Fußgängers kam es am Sonntagnachmittag (18.01.2025) in Siegen-Eiserfeld. Eine 84-jährige Dame war gegen 14:25 Uhr mit ihrem Auto auf der Eiserfelder Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 46-Jährige einen Zebrastreifen überqueren. Die Seniorin übersah die Frau und es kam zur Kollision mit der Fußgängerin. Die 46-jährige wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Auch in diesem Fall könnte die tiefstehende Sonne als Unfallursache in Betracht kommen.

In allen vier Fällen haben die Verkehrskommissariate in Siegen und Kreuztal die Sachbearbeitung übernommen.

Alle vier Unfälle ereigneten sich an Stellen, an denen Fußgängern das Queren der Straße erleichtert werden soll (Fußgängerampel / Zebrastreifen).

Fußgänger gehören zu den sogenannten verkehrsschwachen Gruppen. Bei Unfällen kann es schnell zu schweren Verletzungen kommen.

Die Polizei appelliert daher: Fahren Sie gegenüber Fußgängern besonders vorausschauend und rücksichtsvoll. Dies gilt insbesondere an entsprechenden Querungshilfen.

