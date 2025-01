Wärme gespendet Metal-Fans spenden Schlafsäcke und Isomatten für Wohnungslose

(wS/dia) Siegen 29.01.2025 | Eine Lieferung mit Schlafsäcken und Isomatten erreichte jüngst das Café Patchwork, den Siegener Tagesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste. Spender war der Verein Metality e.V., der dieses Jahr bereits zum fünften Mal in Folge deutschlandweit zu Spenden für Schlafsäcke und Isomatten für wohnungslose Menschen aufgerufen hatte.

Übergeben wurde die Spende von Guido Müller und Erika Fiebig vom Metality-Chapter Sauerland. „Ein zentrales Motto von uns Metalheads ist es, dass wir denen helfen, die im Moshpit, also im Strudel des Lebens gestrauchelt sind“, so Guido Müller bei der Übergabe. „Die Schlafsäcke werden von unseren Gästen dankbar angenommen – gerade jetzt, wenn es draußen so kalt ist“, freute sich Carsten Dax, Leiter des Dienstezentrums für Wohnungslose, über das Engagement der Metal-Fans.

Im Rahmen der diesjährigen Spendenaktion kam genug Geld zusammen, um davon zwei Mal 666 Schlafsäcke und erstmals auch Isomatten zu kaufen und an Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe zu verteilen. Erwachsen ist die Aktion aus der Tradition, nach Metal-Festivals und Open-Air-Konzerten die Schlafsäcke der Besucher einzusammeln und zu spenden.

„Als dann durch Corona keine Festivals mehr stattfinden durften, wurde beschlossen, stattdessen zu Spenden für Schlafsäcke aufzurufen“, erklärte Erika Fiebig von Metaliy e.V.

„Die kalte Jahreszeit ist für unsere Gäste eine besonders herausfordernde Zeit“, weiß Carsten Dax. Das Café Patchwork öffnet an 365 Tagen im Jahr seine Türen für Bedürftige. Hier erhalten sie ein warmes Mittagessen, haben die Möglichkeit zu duschen, Wäsche zu waschen und können in der benachbarten Beratungsstelle auch die Sozialberatung in Anspruch nehmen. „Diese wichtige Arbeit können wir nur leisten, weil es Menschen gibt, die uns unterstützen – mit Sachspenden wie diesen, aber auch finanziell oder durch ehrenamtliche Mitarbeit“, so Dax weiter.



Carsten Dax (von links) vom Café Patchwork in Siegen-Weidenau bedankte sich bei Erika Fiebig und Guido Müller vom Metality-Chapter Sauerland für die Spende.

