Weihnachtsbaum-Sammelaktion der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 02.01.2025 | In Hilchenbach ist es schon seit Jahren Tradition, dass die ausgedienten Weihnachtsbäume von den Jugendfeuerwehren Anfang Januar eingesammelt werden.

Die Sammelaktion findet dieses Mal am Samstag, 11. Januar, statt. In den Stadtteilen Allenbach, Dahlbruch, Grund und Vormwald geht es ab 8:30 Uhr los. In Müsen sind die Jugendlichen ab 9:00 Uhr und in Hilchenbach ab 9:30 Uhr unterwegs. In Helberhausen, Hadem und Oberndorf starten die Einheiten ab 13:00 Uhr.

Die Weihnachtsbäume sollten früh morgens an der Straße stehen oder liegen.

Über eine Spende für ihre Jugendarbeit würde sich die Feuerwehr sehr freuen.

Wenn möglich sollten die Spenden nicht am Baum befestigt, sondern den Jugendlichen persönlich übergeben werden.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

