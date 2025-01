Weihnachtsbaumsammelaktion in Allenbach und Dahlbruch am 11. Januar 2025

(wS/red) Hilchenbach 07.01.2025 | Am Samstag, den 11. Januar 2025, findet in den Ortsteilen Allenbach und Dahlbruch die jährliche Weihnachtsbaumsammelaktion statt. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre abgeschmückten Weihnachtsbäume gut sichtbar bis 8:30 Uhr an die Straße zu stellen.

Die Sammlung wird von der Jugendfeuerwehr Dahlbruch organisiert, und die gesammelten Bäume werden fachgerecht entsorgt. Über eine Spende zur Unterstützung der Jugendarbeit in der Feuerwehr würden wir uns sehr freuen. Ihre Spenden helfen uns, wichtige Projekte und Aktivitäten für die Jugendfeuerwehr umzusetzen.

„Wir danken allen Teilnehmern im Voraus für ihre Unterstützung und freuen uns auf eine erfolgreiche Sammelaktion.“

