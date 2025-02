Lukas Weber kehrt im Sommer als Stürmer zum FC Eiserfeld zurück

(wS/fce) Siegen 04.02.2025 | Mit dem Offensivspieler Lukas Weber kann der Fußball A-Kreisligist FC Eiserfeld den ersten externen Neuzugang für die neue Spielzeit 2025/2026 vermelden.

Der 28-jährige Offensivspieler war zur Saison 2023/2024 zum Landesligisten SV Germania Salchendorf gewechselt, wo er in den vergangenen zwei Jahren als Führungsspieler aktiv war. Unter Trainer Thomas Scherzer war Weber Stammkraft in der Offensive und erzielte er in der aktuellen Spielzeit bereits 11 Tore in 15 Spielen, in der letzten Spielzeit waren es 10 Tore in 15 Spielen.

Thomas Fries, Leiter Ressort Sport: „Wir freuen uns sehr, dass sich Lukas für eine Rückkehr zu uns entschieden hat. Die bevorstehenden Veränderungen im Leben von Lukas waren der Ausgangspunkt unserer Gespräche. Dabei haben wir schnell festgestellt, dass wir die gleichen sportlichen Ziele verfolgen. Lukas ist ein absoluter Topspieler in der Landesliga. Wir sind begeistert, ihn als Führungsspieler gewonnen zu haben, der unser gesamtes Team besser machen wird. Lukas kennt den Verein seit seiner Kindheit und hat hier bereits in der Jugend gespielt. Seine Rückkehr macht unsere Offensive noch stärker und gibt uns zusätzliche Flexibilität. Herzlich Willkommen zurück in Eiserfeld, Lukas!“

Neuzugang und Rückkehrer Lukas Weber sagt: „Meine berufliche und private Situation wird sich in den kommenden Monaten erheblich verändern, weshalb ich die Option Eiserfeld als die sinnvollste erachtet habe. Selbstverständlich möchte ich mit dem Verein schnellstmöglich den Wiederaufstieg in die Bezirksliga schaffen. Dabei würde ich den Jungs gerne meine Erfahrung weitergeben und alles Mögliche dafür tun, dass der FC Eiserfeld wieder dahin kommt, wo er hingehört. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren sehr sehr angenehm. Germania Salchendorf habe ich einiges zu verdanken. Es waren wundervolle zwei Jahre, die mich persönlich sehr geprägt und weiterentwickelt haben. Ich wünsche dem Verein alles erdenklich Gute und den größtmöglichen Erfolg für den weiteren Verlauf und bin mir sicher, dass die Truppe ihren Weg weiterhin erfolgreich bestreiten wird. Ich freue mich nun auf die Rückserie und das letzte halbe Jahr, für das wir uns noch so einiges vorgenommen haben.“

„Wir freuen uns auf den kommenden Sommer und heißen Lukas bereits jetzt herzlich Willkommen zurück in Eiserfeld!“

Fotos: FC Eiserfeld e.V.

