Sanierungsstart in Eiserfeld: Hallenbad wird modernisiert

(wS/si) Siegen 14.02.2025 | Es ist die größte Investition seit Jahren in die Infrastruktur der Stadt Siegen: Für insgesamt rund 62 Mio. Euro werden das Hallenbad Eiserfeld saniert sowie das Hallenbad Weidenau abgebrochen und an gleicher Stelle neu errichtet. Die ersten Arbeiten starten bereits in der dieser Woche.

Mit den Maßnahmen, die am 10. Mai 2023 durch den Rat der Stadt Siegen beschlossen wurden, möchte die Stadtverwaltung die Attraktivität und die multifunktionale Nutzbarkeit des Schwimmbadangebotes in Siegen nachhaltig sichern und steigern. Dabei sind die Baumaßnahmen so aufeinander abgestimmt, dass nach Fertigstellung der Arbeiten im Hallenbad Eiserfeld – voraussichtlich im Frühjahr 2026 – anschließend das Hallenbad Weidenau außer Betrieb genommen werden kann.

Hallenbad Eiserfeld: Die einzelnen Schritte im Überblick

Bei der Sanierung des Hallenbades Eiserfeld werden vier verschiedene Sanierungsbausteine umgesetzt. Dazu gehört zum Einen die energetische Sanierung der Gebäudehülle: Hierbei werden alle Außenwände, einschließlich der Verglasungen und die Dachflächen, hochwertig gedämmt. Zudem wird die zentrale Gebäudetechnik saniert. Vorgesehen ist der Austausch der über 40 Jahre alten Wasseraufbereitungstechnik sowie der Heizungs-, Lüftungs- und Steuerungstechnik durch energiesparende und innovative Technik. Ein neuer Eingangs- und Sanitärbereich sowie neue Umkleiden sollen dem Schwimmbad künftig ein modernes Ambiente verleihen. Außerdem wird die Trapezblech-Dachkonstruktion der Schwimmhalle saniert: Die alte Eindeckung weist Korrosion auf und hätte in den nächsten Jahren ersetzt werden müssen.

Ab Montag, 10. Februar 2025 werden zunächst die Einrichtungsgegenstände und Betriebsmittel aus dem Hallenbad geräumt. Ab Mitte März beginnen dann die Baustelleneinrichtung und der Rückbau im Innenbereich des Gebäudes. Um möglichst zügig voranzukommen, erfolgen verschiedene Arbeiten gleichzeitig: Parallel zum Rückbau der Technik startet die Erneuerung der Dachfläche der Schwimmhalle, außerdem wird die Außenfassade neu- und der Innenbereich ausgebaut.

Die Eindeckung der Schwimmhalle soll bis Ende Juli erfolgt sein, bevor diese im Anschluss verglast wird. Darüber hinaus wird – voraussichtlich bis Ende November – eine Vorhangfassade mit Wärmedämmung montiert. Bis Ende dieses Jahres soll dann der Innenausbau mit Eingangshalle, Umkleidekabinen und Duschbereichen fertiggestellt werden. Ziel ist, die neue Schwimmbadtechnik Anfang 2026 in Betrieb zu nehmen. Dabei müssen die Heizungsanlage, die Badewasseraufbereitung und die Lüftungsanlagen aufeinander abgestimmt werden. Anschließend finden alle notwendigen Abnahmen statt, damit das

Schwimmbad voraussichtlich Ende Februar 2026 wieder öffnen kann.

„Bei der Umsetzung der Maßnahmen finden insbesondere die hohen Anforderungen an den Klimaschutz und die Barrierefreiheit der Stadt Siegen Berücksichtigung“, erklärt der zuständige Projektleiter Bernd Wiezorek von der Technischen Gebäudewirtschaft der Stadt Siegen. Denn durch die Baumaßnahmen würden wichtige Schritte in Bezug auf die Klimaneutralität umgesetzt. So soll beispielsweise der Energieverbrauch um mindestens 50 Prozent gesenkt werden. „Großen Anteil an der Energieeinsparung hat dabei der Austausch der Lüftungsanlage mit einer sehr effektiven Wärmerückgewinnung. In Zukunft werden hier neue Photovoltaik- und Photothermie-Anlagen die Energieversorgung über Wärmepumpen unterstützen und eigenproduzierten Strom und Wärme zum Betrieb der Anlagen zu Verfügung stellen“, so Wiezorek. Auch Bürgermeister Steffen Mues freut sich über den Start der Maßnahme: „Es ist uns sehr wichtig, unsere städtische Infrastruktur zu erhalten und zu modernisieren. In dieser Hinsicht hat insbesondere unsere Bäderlandschaft aktuell eine hohe Priorität.“

Die Kosten für die Maßnahmen in Eiserfeld betragen rund 13,5 Mio. Euro. Davon werden rund 4,77 Mio. Euro durch das „Programm für rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen – progres.nrw – Programmbereich Energieeffiziente öffentliche Gebäude“ des Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

Im Hallenbad Eiserfeld hat das Bäderteam der Stadt Siegen am heutigen Montag (10. Februar) mit den Ausräumarbeiten begonnen. (Foto: Stadt Siegen)

.

.

