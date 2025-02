Ski- und Wanderwoche der Skifreunde Hüttental in Südtirol im Januar 2025

(wS/sk) Siegen 09.02.2025 | Auch in diesem Jahr führte die traditionelle Ski- und Wanderwoche der Skifreunde Hüttental nach Südtirol. Bei besten Pistenverhältnissen und abwechslungsreichen Wanderrouten erlebten die rund 40 Teilnehmer eine gelungene Woche in Obereggen, Pozza di Fassa, San Pellegrino und Alpe Lusia. Aufgeteilt in mehrere Skigruppen konnte die Alpinskifahrer die vielen blauen und roten Pisten genießen. Selbstverständlich bot sich auch für geübtere Skifahrer eine Vielzahl von schwarzen Abfahrten. Immer wieder begeistert waren sowohl die Skifahrer als auch die Wandergruppe von der beindruckenden Bergwelt und den wechselnden Panoramen Südtirols.

Untergebracht waren die Skifreunde im familiengeführten Waldhotel in Altrei, das mit seiner hervorragenden Küche und einem entspannten Wellnessbereich für Erholung nach den sportlichen Tagen sorgte.

Ein besonderes Highlight der Reise war die traditionelle Skitaufe für neue Vereinsmitglieder, die mit viel Humor und guter Stimmung gefeiert wurde.

Abends wurde in geselliger Runde der Tag revuepassiert und bereits neue Pläne für Skiausfahrten geschmiedet.

Die Skifreunde Hüttental freuen sich bereits auf die nächste gemeinsame Tour.

Weitere Informationen zu den vielfältigen Aktivitäten der Skifreunde-Hüttental findet man in Internet unter www.skifreunde-huettental.de

Die Skifreunde Hüttental nach einem gelungenen Ski- und Wandertag

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!