Unfall auf der Siegtalstraße in Netphen-Grissenbach – Hyundai kollidiert mit Mercedes

(wS/red) Netphen 02.02.2025 | ERSTMELDUNG | Am Sonntagnachmittag gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Siegtalstraße in Netphen-Grissenbach. Eine 55-jährige Fahrerin eines Hyundai verlor in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der PKW kam nach rechts auf den Bürgersteig und schleuderte anschließend über die Straße in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem 54-jährigen Mercedesfahrer.

Bei einer Alkoholkontrolle vor Ort wurde festgestellt, dass die Hyundai-Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Freiwillige Feuerwehr Netphen ausrücken. Die Siegtalstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Fotos: Nico Eggers – Netphen-Online