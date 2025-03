Diabetes: Neue Selbsthilfegruppe gründet sich

(wS/dia) Siegen 12.03.2025 | Volkskrankheit Diabetes: Knapp 30.000 Menschen leiden im Kreis Siegen-Wittgenstein an der Zuckerkrankheit, wie Diabetes mellitus im Volksmund genannt wird. Die Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen gründet nun einen Gesprächskreis für Betroffene, den einzigen seiner Art im gesamten Kreisgebiet.

„Diabetes mellitus“, diese Diagnose ist ein Überbegriff für verschiedene Erkrankungen des Stoffwechsels. Das Hauptmerkmal ist ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel. Die Symptome sind vielfältig und reichen von Müdigkeit und Schwindel über ein ständiges Durstgefühl bis hin zu trockener Haut oder auch Sehstörungen.

Informationen zur Zuckerkrankheit liefert unter anderem „DiSPod – gesund und sozial“ der Diakonie in Südwestfalen, der in allen gängigen Podcast-Bibliotheken oder unter www.diakonie-sw.de abrufbar ist. In Folge 14 „Volkskrankheit Diabetes“ spricht Dr. Mirko Kloppstech, Oberarzt der Inneren Medizin am Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg, über Ursachen, Diagnostik und Therapie.

Wer Interesse hat, sich der Selbsthilfegruppe zum Thema anzuschließen, kann sich per Email an selbsthilfe@diakonie-sw.de oder unter Telefon 0271/5003 131 melden.



