RSV Spendenschwimmen 2024 – Spendenübergabe an Hörst du mich

(wS/rsv) Kreuztal 23.03.2025 | Nach dem Erfolg im Vorjahr wurde auch zum Jahreswechsel 2024/25 erneut für den guten Zweck geschwommen. Gemeinsam mit den drei Sponsoren dokuworks, Walter Schneider und erstmals auch Karl Wilhelm veranstaltete der RSV Osthelden am letzten Samstag in 2024 das zweite RSV-Spendenschwimmen. Unter dem Motto „schwimmen für den guten Zweck“ hatte jeder Sportler genau 60 Minuten Zeit, um so viele 100m wie möglich zu schwimmen.

Für jede geschwommene und gezählte 100-Meter-Strecke hatten unsere Sponsoren dokuworks, Walter Schneider und Karl Wilhelm einen festen Betrag zugesagt.

Zudem konnten die Sportler ihre eigenen privaten Sponsoren organisieren und sich direkt bei der Spende beteiligen. Fast 30 RSV-Athleten gingen für den guten Zweck ins Wasser, zusätzlich konnten einige Helfer zum Zählen engagiert werden. Nach sportlichen 60 Minuten Schwimmzeit zählten die Helfer des RSV sagenhafte 667 x 100m, womit die Marke aus dem Vorjahr um mehr als 20% übertroffen wurde! Durch die Sponsorenspenden sowie den privaten Spenden unserer Sportler konnten letztlich insgesamt 2424€ erschwommen werden. Der Verein dankt den zahlreichen Teilnehmern, ganz gleich ob Helfer oder Sportler, der Stadt Siegen, insbesondere der Betriebsleiterin des Hallenbads Löhrtor , die extra für den guten Zweck das Bad geöffnet hatte und natürlich den Sponsoren dokuworks, Walter Schneider und Karl Wilhelm sowie zuletzt den vielen privaten Spendern.

Vergangene Woche konnte die Spende schließlich persönlich überreicht werden. In Absprache mit den Sponsoren ging die Spende auch in diesem Jahr an da Beratungszentrum „Hörst du mich“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. und das Team um Katharina Jung sowie Christoph Eich, die mit Leidenschaft für dieses Projekt alles geben. Das aus fünf Mitarbeitern bestehende Team des von Frau Jung im Jahre 2017 ins Leben gerufene Beratungszentrum richtet sich an Kinder und Jugendliche lebensbedrohlich erkrankter Eltern im Kreis Siegen-Wittgenstein und angrenzenden Regionen. Sie bieten dabei Beratung und Begleitung für Kinder und Jugendliche, deren Eltern lebensbedrohlich erkrankt oder bereits verstorben sind und leisten damit einen äußerst wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Selbstverständlich wird das Spendenschwimmen nach der positiven Resonanz auch 2025 wieder ein fester Bestandteil im RSV-Veranstaltungskalender finden.

„Hörst du mich“ v.l.: Klaus Irle (RSV Osthelden), Katharina Jung (Hörst du mich), Julian Siebel (dokuworks), Christoph Eich (Hörst du mich), Kai Eling (Karl Wilhelm).

Foto: RSV Osthelden

