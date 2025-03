Sängerinnen und Sänger zum Patronatsjubiäum in Dahlbruch gesucht!

(wS/pns) Hilchenbach 20.03.2025 | In diesem Jahr kann die Katholische Pfarrgemeinde St. Augustinus Keppel ein besonderes Jubiläum feiern: Seit mittlerweile 125 Jahren stehen die Pfarrkirche in Dahlbruch und das wechselvolle Gemeindeleben rund um den gotischen Kirchturm im oberen Ferndorftal unter dem Patronat des Heiligen Augustinus.

Um diesen Anlass gebührend zu würdigen, plant die Pfarrgemeinde im Laufe des Jahres verschiedene Veranstaltungen, die sich um die festliche Jubiläumsmesse am Sonntag, 31. August, um 11:15 Uhr gruppieren werden.

Zur musikalischen Gestaltung dieser Jubiläumsmesse hat die Chorgemeinschaft St. Augustinus nun einen Projektchor ins Leben gerufen, für den noch Sängerinnen und Sänger gesucht werden.

Wer Lust hat bei dem Projekt "Jubiläumsmesse" mitzusingen und wer es mit dem Singen gern mal ausprobieren möchte, ist herzlich zu den Proben eingeladen. Los geht es am 7. April. Bis zu den Sommerferien finden die Proben jeweils montags um 20.00 Uhr im Augustinusheim, Talsperrenstr. 1a, in Dahlbruch statt. Nach den Ferien wird es noch 1-2 Proben zur Auffrischung geben.

Einstudiert werden zwei Stücke von Karl Jenkins („Cantate Dominum“, „Ave verum Corpus“), von Bernd Stallmann („Vom Flügel eines Engels berührt“) sowie ein Altrussischer Kirchengesang („Tebje Pajom“). Alle Stücke sind Internet bei Youtube zum Nachhören zu finden.

Weitere Infos gibt es bei den Mitgliedern der Chorgemeinschaft oder unter der Mailadresse Chor-St.Augustinus@gmx.de.