Siegen setzt mit Earth Hour globales Zeichen und schaltet das Licht aus

(wS/si) Siegen 14.03.2025 | Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Licht aus für den Klimaschutz“: Die Universitätsstadt Siegen folgt dem Aufruf des WWF Deutschland und nimmt erneut an der Earth Hour teil. Am Samstag, 22. März 2025, werden um 20.30 Uhr rund um den Globus die Lichter ausgeschaltet, um ein Zeichen für Klimaschutz und eine nachhaltige Zukunft zu setzen. Millionen von Menschen sowie zahlreiche Städte und Unternehmen beteiligen sich jedes Jahr an der weltweiten Aktion. Weltbekannte Bauwerke wie das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro werden an diesem Abend in symbolische Dunkelheit gehüllt. Auch Siegen setzt ein Zeichen: Zur Earth Hour wird die Beleuchtung der Nikolaikirche mit dem Krönchen als Siegener Wahrzeichen, der Martinikirche sowie des Rathauses in der Oberstadt abgeschaltet. Die Stadt Siegen ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour ist ein wichtiger Moment, um gemeinsam für den Schutz unserer Erde einzutreten. Jede und jeder kann ein Zeichen setzen und damit den Wandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft mitgestalten“, sagt Lars Ole Daub, Leiter der städtischen Abteilung Umwelt und Klima.

Die Earth Hour findet in diesem Jahr bereits zum 19. Mal statt. Die Aktion wurde vom WWF ins Leben gerufen und hat sich zu einer der größten weltweiten Umweltbewegungen

entwickelt. Im vergangenen Jahr haben sich Tausende Städte in 192 Ländern beteiligt – allein in Deutschland waren es 560 Städte und Gemeinden.

Wer mitmachen möchte, schaltet einfach am Samstag, 22. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus und setzt damit ein Zeichen für den Klimaschutz. Weitere

Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des WWF unter www.wwf.de/earth-hour.

