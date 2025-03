Tiefbauarbeiten in der Kreuzbergstraße in Netphen

(wS/ne) Netphen 11.03.2025 | In der nächsten Woche (Kalenderwoche 12) wird mit den Arbeiten zum Ausbau der Kreuzbergstraße in Netphen begonnen. Der gesamte Ausbaubereich erstreckt sich auf rund 300 Meter zwischen Lahnstraße und Glückaufstraße. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in zwei Bau- abschnitten.

Ab dem 17.03.2025 wird zunächst der Abschnitt zwischen Lahnstraße und Elisabeth-Grube-Straße für circa 10 Wochen für den Verkehr voll gesperrt. Die Schillerstraße kann dann nur noch über die Jahnstraße und „An der Netphe“ angefahren werden. Die Zufahrt zur Elisabeth-Grube-Straße ist bis auf weiteres über die Anton-Gabriel Straße möglich.

In den Osterferien, vom 14.03.2025 bis 25.03.2025 muss dann die Lahnstraße im Einmündungsbereich Kreuzbergstraße für Kanalbauarbeiten voll gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über die Ortsumgehung oder über die Bahnhofstraße. Die Bushaltestellen Netphen-Rathaus werden ortsnah verlegt und die Busse in dieser Zeit über die Amtsstraße und Bahnhofstraße umgeleitet.

Voraussichtlich ab Ende Mai 2025 wird dann der erste Bauabschnitt der Kreuzbergstraße für die Zufahrt zur Elisabeth-Grube-Straße wieder freigegeben. Im Zuge des zweiten Bauabschnitts zwischen Elisabeth-Grube-Straße und Glückaufstraße wird dann die Anton-Gabriel-Straße vorübergehend zur Sackgasse und die Kreuzbergstraße ist in diesem Bereich nur noch für Anliegerverkehr frei.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Ende Oktober 2025 geplant.