Wegen Warnstreik: Einschränkungen in Müllabfuhr und Straßenreinigung

(wS/si) Siegen 11.03.2025 | Wie die Siegener Stadtreinigung mitteilt, kann es aufgrund des von ver.di NRW angekündigten Warnstreiks am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. März 2025, zu Einschränkungen in der Müllabfuhr sowie in der Straßenreinigung kommen.

Dort, wo Mülltonnen nicht abgeholt werden, muss auf den nächsten regulären Termin verwiesen werden.