186 Fahrzeuge zu schnell bei Radarmessungen – drei Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot

(wS/ots) Burbach 11.04.2025 | Am Donnerstag (10.05.2025) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Geschwindigkeitsmessungen auf der B54 zwischen der Anschlussstelle Haiger/Burbach und der Lipper Höhe durchgeführt.

In der Zeit zwischen 08:30 und 18:15 Uhr waren 186 der gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Drei Fahrzeuge stachen dabei besonders hervor. Ein Mercedes war mit 192 km/h, ein Motorrad mit 160 km/h und ein Dodge mit 149 km/h unterwegs. Erlaubt sind an dieser Stelle 100 km/h.

Dem Dodge- und Motorradfahrer drohen nun laut Regalsatz des Bußgeldkatalogs Strafen in Höhe von 320 bis 480 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Der Mercedesfahrer kann sich auf eine Strafe von 700 Euro, zwei Punkten und drei Monate Fahrverbot einstellen.

Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass Geschwindigkeit bei schweren Verkehrsunfällen eine der Hauptunfallursachen ist. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebene Geschwindigkeit, damit Sie unversehrt an ihr Ziel kommen.

Symbolfoto