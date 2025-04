Heimatverein Sohlbach-Buchen läutet Start der Wandersaison mit neuem Waldsofa ein – Westenergie unterstützt mit 2.000€

(wS/we) Siegen 11.04.2025 | Die Wandersaison 2025 ist für den Heimatverein Sohlbach-Buchen gestartet und die Bürgerinnen und Bürger können sich freuen: Ein großes neues Waldsofa schmückt einen knapp 2,5 km langen, im Sohlbachtal gelegenen, Rundweg. Durch die Initiative von Patrick Plate, Mitarbeiter des Energieversorgers Westenergie, erhielt der Heimatverein Sohlbach-Buchen e.V. über das Programm ,,Westenergie aktiv vor Ort‘‘ die finanziellen Mittel für die Anschaffung und Errichtung des Waldsofas. Nach kurzer Abstimmung zwischen dem 2. Vorsitzenden des Heimatvereins Thomas Becker und Projektpaten Patrick Plate sprach sich Waldsofaprojekt im Dorf herum. Gemeinsam wurde der optimale Standort mit dem Siegerlandblick schnell gefunden.

Zum SIEGERLANDBLICK

„Ein Ausblick, der im Siegerland wohl seines Gleichen sucht“ so Thomas Becker. Der Standort des Waldsofas befindet sich auf dem 364 m hoch gelegenen „Spitze Bergelche“ wie er im Ort genannt wird. Von dort kann man weit über die Grenzen des Siegerlandes hinaus den Ausblick genießen. Angefangen von Sohlbach-Buchen im Tal, kann man den Blick im Uhrzeigersinn schweifen lassen und erblickt den Windpark „Ewiger Fuhrmann“ in Littfeld, gefolgt vom Kindelsberg, der Martinshardt, dem Windpark Hilchenbach mit seinen fünf Windrädern. Noch etwas weiter rechts, bedarf es einem scharfen Blick. Dann sieht man als kleinen hellen Punkt die Ginsburg im bewaldeten Ortsteil Grund sowie den benachbarten Gillerbergturm. Der Sender am Ederkopf auf einer Höhe von ca. 674 m, der im Südteil des Rothaargebirges im Stadtgebiet von Netphen steht und das Windrad am Hasenbahnhof Volnsberg/Breitenbach sind ebenfalls zu erspähen.

Weitere Siegerländer Wahrzeichen und Stadtteile wie den „Monte Schlacko“, den Bildungshügel nebst Unigebäude auf dem Haarder Berg, den Giersbergturm und die Eisernhardt, Teile der Stadtteile Buschhütten, Geisweid (Hüttental und Wenscht), Teile von Weidenau und der Innenstadt sind in südlicher Richtung zu bestaunen. Zudem erscheinen in gleicher Himmelsrichtung Windräder am Horizont, die auf der Kalteiche ihre Runden drehen.

„Alle sind herzlich zu einem Sparziergang auf diesem kleinen Rundweg eingeladen auf dem Walsofa und weiteren Bänken zu verweilen. Sie werden begeistert sein“, freut sich Becker. „Um den genialen Ausblick vollumfänglich zu bestaunen, sollte man ein Fernglas nicht vergessen.“

Der Rundweg ist zu 80 % asphaltiert. Der Start könnte am Sportplatz des SSV Sohlbach-Buchen im Waidmannsweg 60 sein, wo ausreichende Parkmöglichkeit vorhanden sind. Dieser führt beschildert gegen den Uhrzeigersinn an Weiden und Feldern vorbei zum Siegerlandblick.

Bei der Hälfte der Strecke führt der Rundweg an der KITA Sohlbach-Buchen direkt zum Ausgangspunkt des Sportplatzes zurück.

Auch für die Zukunft gibt es gute Nachrichten für alle Wander- und Naturbegeisterten: Mindestens ein weiteres Waldsofa in Zusammenarbeit zwischen Vereinen aus Sohlbach- Buchen und Westenergie sind bereits in Planung. Wir danken Westenergie und Patrick Plate für die großartige Unterstützung.

Die Mitarbeiterinitiative „Aktiv vor Ort“ existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Aktiv vor Ort- Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz realisiert werden.

Die Mitglieder des Heimatvereins Sohlbach-Buchen freuen sich über das neue Waldsofa zum Start der Wandersaison. Foto: Westenergie