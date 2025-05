Am 10. und 11. Mai 2025 – Hoppmann Autowelt lädt zur großen Hausmesse ein – Mobilität erleben, genießen & gewinnen

(wS/red) Siegen 08.05.2025 | Am 10. und 11. Mai 2025 verwandelt sich das Gelände der Hoppmann Autowelt in Siegen (Eiserfelder Straße 196) in ein Erlebniszentrum rund um Mobilität, Technik, Freizeitspaß und Genuss. Jeweils von 10 bis 17 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm für die ganze Familie – und das bei freiem Eintritt!

Ob Campingbegeisterte, Autoliebhaber, Technik-Fans oder Familien mit Kindern – bei der großen Hoppmann Hausmesse kommt jeder auf seine Kosten.

Zwei automobile Premieren und ein echtes VIP-Highlight

Im Mittelpunkt stehen gleich mehrere Fahrzeugneuheiten: Der neue Opel Frontera und der neue Fiat Grande Panda feiern in Siegen ihre Markteinführung – beide rein elektrisch, mit hoher Reichweite und modernem Design. Wer mag, kann sich gleich vor Ort zur Probefahrt anmelden.

Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Gäste am 10. Mai: Der neue Dethleffs Globebus Performance 4×4 – das erste Reisemobil der Marke mit Allradantrieb – wird in einem exklusiven VIP-Event präsentiert. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung vorab empfohlen. Probefahrten sind am 12. Mai möglich.

Große Campingausstellung & Werkstatt-Einblicke

Reisefans können sich zudem auf eine umfangreiche Campingausstellung mit Wohnmobilen, Wohnwagen und Crosscamp-Modellen freuen. Werkstattvorführungen geben spannende Einblicke in Technik, Pflege und Wartung – direkt von den Hoppmann-Profis.

Für die ganze Familie – mit Spaß, Gewinnen und Waffeln

Auch für Kinder ist bestens gesorgt: Kinderschminken und weitere Spielaktionen sorgen für leuchtende Augen bei den kleinen Gästen. Beim großen Gewinnspiel vor Ort winken attraktive Preise wie ein Balkonkraftwerk, ein Wohnmobil-Mietgutschein oder eine Tauschgasflasche.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Waffeln, Getränke und Grill-Spezialitäten vom beliebten Azubi-Grill machen die Pause zwischen den Highlights lecker – und das für einen guten Zweck: Alle Einnahmen gehen an die Hoppmann Stiftung.

Beratung rund um E-Bikes & Energielösungen

Mit dabei sind auch die Hoppmann E-Motion E-Bikes, die live getestet werden können – ebenso wie Stötzel Elektrotechnik, die mit Infos zu PV-Anlagen, Wallboxen und Elektromobilität vor Ort sind.

Fazit: Vorbeikommen, entdecken & genießen

Die Hoppmann Hausmesse 2025 ist viel mehr als nur eine Autoschau – sie ist ein Erlebnis für die ganze Region. Wer sich für Mobilität, Technik oder einfach einen schönen Tag mit der Familie interessiert, sollte sich den 10. und 11. Mai dick im Kalender markieren.